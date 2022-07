Varoitus Ruotsista: Vaaleihin yritetään vaikuttaa ulkomailta

Ruotsissa järjestetään syyskuussa valtiopäivävaalit, ja nyt Naton jäseneksi pyrkivä maa varautuu venäläiseen vaali- ja informaatiovaikuttamiseen. Asiasta uutisoi Dagens Nyheter.

Toistaiseksi ei Venäjältä ole kohdistunut järjestäytyneempää yritystä heikentää Ruotsin poliittisia instituutioita, kertoo disinformaatiota torjuvan Myndigheten för psykologiskt försvar-viraston osastopäällikkö Mikael Tofvesson. Virasto alotti toimintansa vuodenvaihteessa.

Nyt uhkakuvana on että vaalivaikuttaminen ajoittuu juuri vaalien alle, Tovfesson sanoo. Vaikka tilanne onkin juuri nyt rauhallinen, voidaan suuret disinformaatio-operaatiot käynnistää nopeasti ja suurella teholla, hän kertoo.

– Yhtenä skenaariona on, että vain viikkoja ennen vaaleja levitetään huhuja niiden toteuttamisesta tai siihen liittyvistä henkilöistä. Kyse voi myös olla huhuista joilla ihmiset saadaan muuttamaan mielipidettään väärin perustein.

Muita uhkakuvia ovat esimerkiksi yksittäiseen poliitikkoon kohdistuva maalituskampanja sekä yhteiskunnallisen polarisoitumisen ruokkiminen. Etenkin sosiaalisen median kanavat ovat vaalivaikuttamisen alustoja, Tovfesson sanoo.

Venäjä ei kuitenkaan esimerkiksi Ukrainassa ole onnistunut informaatiovaikuttamisessaan, hän muistuttaa.

– He ovat sodan aikana epäonnistuneet myös lännessä. Mutta emme saa unohtaa, että he ovat hyvin menestyksekkästi vaikuttaneet omaan väestöönsä. Heillä on myös ollut tiettyä menestystä Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa.

– He ovat yhä tehokkaita ja voivat suunnata resurssinsa Ruotsia vastaan, Tovfesson varoittaa.