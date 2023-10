”Varoitus Ruotsille” – Onko tämä Vladimir Putinin seuraava kohde?

Venäjä-asiantuntija Martin Kragh pitää Suomen ja Viron välisen kaasuputken ja tietoliikennekaapelin epäiltyä sabotaasia ”varoituksena Ruotsille”.

Hän muistuttaa X:n päivityksessään aiemmasta Nordbalt-kaapelin tapauksesta vuosien takaa ja vihjaa sen olevan mahdollinen kohde Moskovalle.

– Vuonna 2015 venäläiset laivat häiritsivät tarkoituksella Ruotsin ja Liettuan välisen sähkökaapelin asennustöitä Itämerellä. Sen sijainti ei ole salaisuus ja [Venäjän diktaattori Vladimir] Putin tuntuu suosivan hyökkäyksiä infrastruktuuria vastaan, Ruotsin ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Kragh sanoo.

Venäläiset sotalaivat puuttuivat Nordbalt-kaapelin rakennukseen Ruotsin ja Liettuan välille keväällä 2015. Venäläinen sotalaiva käski tuolloin kaapelitöitä tehneen aluksen muuttamaan kurssiaan. Tapaus sattui Liettuan talousalueella. Liettua kutsui tuolloin Venäjän suurlähettilään puhutteluun. Venäjän lähettilästä puhutettiin myös Ruotsissa.

Sveriges Radion silloisen uutisen mukaan vastaavia tapauksia oli ollut myös maaliskuussa ja huhtikuussa. Nordbalt-kaapelihankkeen eräänä päätarkoituksena oli vähentää Baltian riippuvuutta Venäjän energiasta.

Martin Kragh viittaa päivityksessään Ulkopoliittisen instituutin johtavan tutkija Matti Pesun X:ssä esittämiin arvioihin Suomenlahden tapahtumista.

Pesu avasi ketjussaan tilannekuvaa Suomen ja Venäjän välisistä jännitteistä. Hän nosti muun muassa esiin, kuinka Suomesta on rakennettu viime aikoina viholliskuvia Moskovassa. Linja on näkynyt Venäjän mediassa.

Pesun mukaan Moskovalla on todennäköisesti kaksi laajaa tavoitetta Suomen suhteen.

– Se haluaa pelotella Suomea ja Natoa olemaan rakentamatta vahvaa pelotetta ja puolustuksen asemointia pohjoisessa Euroopassa. Venäjän johto pyrkii myös muuttamaan Suomen melko neutraalin kotimaisen kuvan.

Kriittisen infrastruktuurin sabotaasi istuu Pesun mukaan tähän pelottelun strategiaan.

– Venäjä haluaa kylvää pelkoa Suomen päättäjiin ja kansalaisiin. Todennäköinen tavoite on rajata liittolaisten läsnäoloa Suomessa sekä sen Nato-integraatiota.

Tutkija muistutti, että Venäjällä on paljon rankempiakin toimia ”harmaan alueen työkalupakissaan” ja pohti, että silloin tällöin tapahtuvat kiistettävät toimet voivat olla uusi normaali pohjoisen Euroopan turvallisuusympäristössä.

A good thread and a heads up for Sweden. In 2015, Russian ships deliberately disrupted the laying of the Swedish-Lithuanian electricity cable in the Baltic Sea. Its location is no secret and Putin seems to appreciate attacks against infrastructure.https://t.co/enSnzDUQCk https://t.co/UluohBQVkK

