Varoitus naapurimaan haltuunotosta – ”voisi pelastaa Kremlin kasvot”

Ukrainan tiedusteluviranomaiset eivät ole pitäneet todennäköisenä, että Valko-Venäjä liittyisi avoimesti Venäjän käymään hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan. Vaikka Valko-Venäjän alueella on Venäjän joukkoja ja se on toiminut hyökkäyksen tukialueena helmikuusta lähtien, on tutkija Ilja Timtšenkon mukaan arvioitu, että Valko-Venäjän liittyminen sotatoimiin ei riittäisi strategisesti merkittävien voittojen saavuttamiseen.

Mikäli Kreml kuitenkin syrjäyttäisi Valko-Venäjän diktaattorin Aljaksandr Lukašenkan, joka on pitkään tasapainoillut lännen ja Venäjän välillä, Venäjän armeija saisi Ukrainan-vastaisen rajan täysin hallintaansa ja kykenisi uhkaamaan suoraan Latviaa, Liettuaa ja Puolaa, Timtšenko sanoo Center for European Policy Analysis -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Tällainen liike saattaisi hänen mukaansa houkutella presidentti Vladimir Putinia, jonka sotaretki Ukrainassa ei ole edennyt likimainkaan suunnitellusti. Kun Venäjän joukoille avautuisi suora pääsy Kaliningradin Valko-Venäjän alueesta erottavaan niin sanottuun Suwalkin käytävään, Putin olisi saavuttanut eräänlaisen pikavoiton ja voisi jälleen esiintyä mestarillisena strategina, hän arvioi.

– Tähän tietenkin liittyisi vakavia riskejä. On epätodennäköistä, että valkovenäläiset tukisivat tällaista siirtoa, ja Putin saattaisi vain avata uuden katastrofaalisen rintaman. Myös täysimittainen hyökkäys Ukrainaan vaikutti järjettömältä riskiltä, mutta se ei Venäjän johtajaa pidätellyt, Timtšenko toteaa.

– Valko-Venäjä olisi Putinin geopoliittisten pyrkimysten näkökulmasta mainio saalis, ja venäläiset, joiden enemmistö virallisten mielipidemittausten mukaan tukee hänen rikollista ristiretkeään, saisivat uuden lisän Russkij Miriin eli venäläiseen maailmaan.