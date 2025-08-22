Varoitus huijauksista: rikolliset esiintyvät eläkeyhtiöinä

Traficomin mukaan huijauksissa asiakkaita houkutellaan avaamaan linkkejä sekä syöttämään henkilö- tai pankkitietoja väärennetyille sivuille. Viestit voivat tulla sähköpostiin tai tekstiviestinä, ja ne muistuttavat ulkoasultaan oikeita eläkeyhtiöiden yhteydenottoja.

Huijausyrityksissä saatetaan väittää, että eläketulon maksaminen on keskeytetty tai että uhrin tulisi päivittää tiedot linkin kautta, jotta maksamista voidaan jatkaa. Viestissä oleva linkki on kuitenkin huijausta ja johtaa tietojenkalastelusivustolle.

Rikollisten tavoitteena on saada haltuun uhrien henkilökohtaisia tietoja ja mahdollisesti ohjata käyttäjä maksamaan rahaa huijarille.

Eläkeyhtiöt eivät koskaan pyydä asiakkaita kirjautumaan palveluihin viestissä jaetun linkin kautta. Turvallinen asiointi tapahtuu aina eläkeyhtiön omien verkkosivujen kautta.

Jos saat epäilyttävän viestin, älä avaa sen linkkejä tai liitteitä. Tarvittaessa voit varmistaa asian ottamalla yhteyttä eläkeyhtiöön heidän virallisten yhteystietojensa kautta. Huijauksesta voi myös tehdä ilmoituksen Traficomin kyberturvallisuuskeskukselle.