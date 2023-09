Varatuomari AL:ssä: Kouluilla on velvollisuus ilmoittaa kiusaamisesta

Varatuomari Kaija Kessin mukaan poliisiin tulisi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, mikäli koulukiusaaminen vaikuttaisi täyttävän rikoksen tunnusmerkit. Kess on kouluttanut koulujen henkilökuntaa kiusaamiseen liittyvistä asioista 15 vuoden ajan, mutta monet opetustoimen edustajat tuntevat kiusaamiseen liittyvän lainsäädännön huonosti.

– He kysyvät, miksi näistä ei ole heille kerrottu, mikä on suoraan sanoen pelottavaa, Kess toteaa Aamulehden haastattelussa.

Lain mukaan turvallinen oppimisympäristö on jokaisen oppilaan oikeus. Turvallisuuteen liittyvät niin ruumiillinen, pedagoginen, henkinen kuin sosiaalinenkin turvallisuus. Kess sanoo, että laki velvoittaa koulun kaikkia työntekijöitä.

– Monesti on käsitys, että rehtori on kaikesta vastuussa ja esimerkiksi koulunkäyntiavustajat eivät ole vastuussa mistään, mutta jos he esimerkiksi valvoessaan välituntia näkevät pahoinpitelyn, heillä on velvollisuus puuttua siihen, Kess sanoo.

Opetustoimen edustajien tulee tehdä rikosilmoitus esimerkiksi seksuaalirikosten sekä henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten kohdalla. Tällaisia ovat esimerkiksi pahoinpitelyt.

– On siis velvollisuus ilmoittaa, ei oikeus. Tämä aikuisten avuttomuuden kierre tulee katkaista viimeistään nyt, Kess sanoo.

Asiantuntija sanoo, että koulun henkilökunnan ei tarvitse olla varma rikoksen tunnusmerkkien täyttymisestä tai teon vakavuudesta, sillä arviointi on poliisin tehtävä. Alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisesti vastuullisia, mutta ilmoitus tulee silti tehdä. Rikoslaissa koulukiusaaminen itsessään ei ole rikos, mutta osa tapauksista täyttää rikoksen tunnusmerkit. Kess kertoo esimerkin koulusta, jonka ohitse hän kulkee työpaikalleen.

– Käsittämättömän paljon näkee potkimista, tönimistä ja läppäisyjä – tai juostaan ja potkaistaan selkään. Jos saman tekevät aikuiset kahdelta yöllä nakkikioskilla, se on pahoinpitely, Kess muistuttaa.

Asiantuntija korostaa, että joissain rikoksissa myös teon yritys voi olla rangaistava. Kiusaamistilanteessa, jossa kaksi lasta osallistuu uhrin potkimiseen, yksi hakee pesäpallomailan ja muut yllyttävät, on jo useampi syyllinen.

– Siinä on tekijä, rikoskumppani, avunantaja ja yllyttäjä, Kess tiivistää.