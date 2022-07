Varas täyttää myymälässä monta kertaa päivässä jätesäkit tavaroilla ja poistuu

Verkkouutiset kertoi kesällä 2021 San Franciscossa suurta huomiota saaneesta myymälävarkaasta. Pyöränsäkin liikkeen sisään tuonut mies lappoi paikallisessa elintarvikemyymälässä hyllyiltä tavaroita jätesäkkiin ja ajoi ulos niitä maksamatta – tv-kameran ja kännyköiden ikuistaessa tapahtuneen. Videosta tuli viraali.

Myöhemmin Jean Lugo Romeriksi identifioitu mies sai lopulta 16 kuukauden tuomion, josta istui kahdeksan kuukautta. Vapaalle päästyään hän vaihtoi myymälää Wallgreensista CVS:ksi.

CVS:n myymälän työntekijä kertoo Lugo Romerin asioineen heillä kaksi-kolme kertaa vuorokaudessa. Siinä eivät ole mukana Romeron iltakäynnit kaupassa.

– Hän menee suoraan roskasäkeille, ottaa pari, täyttää ne ja kävelee ulos ja usein ottaa itselleen juotavankin ja lähtee, myymälän työntekijä kertoo.

Poliisi sanoo heidän dokumentoineen ainakin tusinan verran miehen tekemiä varkauksia, jotka ovat arvoltaan 15 000 dollaria. Lauantaina mies pidätettiin uudestaan.

UPDATE: I shot this video a little more than a year ago. The man went to prison and served time. He was eventually released and on Saturday SF police arrested him again, they say, for #shoplifting at a ⁦@cvspharmacy⁩ store. pic.twitter.com/ojCVF0JRFm

— Lyanne Melendez (@LyanneMelendez) July 18, 2022