Varakas venäläisrehtori pidätettiin petoksesta

Venäjän ulkomaankauppa-akatemian rehtori Sergei Sinelnikov-Murilev on pidätetty. Miestä syytetään erityisen laajasta petoksesta. Aiheesta kirjoittaa venäläislehti Kommersant.

Ulkomaan kauppa-akatemian rehtorina Sinelnikov-Murilev on toiminut vuodesta 2007 alkaen. Saman vuoden aikana mies nimitettiin Gaidar-instituutin professoriksi sekä tieteelliseksi johtajaksi. Instituutti on yksi Venäjän suurista taloustutkimuksen ja koulutuksen keskuksista. Lisäksi hän on opettanut myös kauppakorkeakoulussa. Mies on jo aiemmin ollut julkisuudessa suurten tulojensa tähden. Venäläislehti RBC kertoo, että vuonna 2018 hänet nostettiin rikkaimpien venäläisrehtorien neljännelle sijalle ja hänen vuositulonsa nousivat 12 prosenttia lähes 60 miljoonaan ruplaan.

Vangitsemisoikeudenkäynti pidettiin suljetuin ovin torstaina. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB pidätti miehen. Tarkkaa tietoa ei ole odottaako hän jatko-oikeidenkäyntiä kotiarestissa vai vankilassa. Sinelnikov-Murilevia on syytettynä yli miljoonan ruplan kavalluksesta, joka on euromääräisesti hieman alle 11 400.