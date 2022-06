Vapaaehtoinen arvioi rintamalta: Hyökkääjän sotilaiden koulutus on surkeaa

Tuhannet vapaaehtoiset sotilaat eri puolilta maailmaa auttavat Ukrainaa puolustautumaan Venäjän hyökkäykseltä.

Radio Free Europe on haastatellut rintamalla kahta ulkomaalaista sotilasta. He kertovat jutun alta löytyvällä videolla kokemuksistaan ja näkemästään.

Vapaaehtoinen Grinch kertoo lähteneensä Ukrainaan puolustamaan demokratiaa. Kyse on hänen mukaansa myös ”hyvän ja pahan” taistelusta.

Sotilas Jimmy komppaa taistelutoveriaan. Hän kertoo venäläisten julmuudesta.

– On selvää, että he pommittavat keskellä päivää supermarketteja, jotka eivät ole sotilaskohteita.

Hyökkääjän sotilaat eivät toisaalta Jimmyn mukaan ole kovin kummoisia.

– On myös selvää, että monilla heidän sotilaillaan on kokemukseni mukaan erittäin surkea koulutus, hän sanoo.

– Tietenkin heillä on myös hyviä sotilaita, mutta monien kohdalla en tiedä, mitä he tekevät täällä. He eivät ole hyvin koulutettuja ja kurinalaisia. Se vaikuttaa heidän käytökseensä.

Grinch kertoo haaveilevansa sodan jälkeisestä ajasta.

– Odotan innolla näkeväni Ukrainan voiton jälkeen, kun olemme potkineet ”örkit” ulos, hän viittaa venäläissotilaisiin.