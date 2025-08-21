Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Valtioneuvoston linna Helsingissä. Rakennuksen on suunnitellut Carl Ludvig Engel ja se valmistui vuonna 1822. Valtioneuvoston linnassa toimivat pääministerin johtama valtioneuvoston kanslia, oikeuskanslerinvirasto ja valtaosa valtiovarainministeriötä. LEHTIKUVA/MIKKO STIG

Valtioneuvoston ja ministeriöiden viestintä kootaan yhteen

  • Julkaistu 21.08.2025 | 15:40
  • Päivitetty 21.08.2025 | 15:40
  • Hallinto
Toiminnalliset muutokset toteutetaan vuoden 2026 aikana.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Valtioneuvoston kanslia asetti torstaina hankkeen, jonka tehtävänä on valmistella valtioneuvoston ja sen ministeriöiden viestinnän tehtävien kokoaminen valtioneuvoston kansliaan ja uuden valtioneuvoston viestintäosaston toiminnan aloittaminen.

Hanke valmistelee ensi vaiheessa valtioneuvoston yhteisen viestinnän toimintamallin ja organisointiehdotuksen lokakuun loppuun mennessä.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi kesäkuussa, että ministeriöiden vastuulla olevat viestinnän tehtävät keskitetään valtioneuvoston kansliaan vaiheittain. Määrärahojen keskittäminen ja siirrot toteutetaan vuoden 2026 täydentävässä talousarviossa.

Toiminnalliset muutokset toteutetaan ensi vuoden aikana, viimeistään 1.1.2027 alkaen.

Tiedotteen mukaan valtioneuvoston kanslia valmistelee yhdessä muiden ministeriöiden kanssa talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle viivytyksettä ehdotuksen toimintamallista, jolla saavutetaan viestinnän hallinnollisesta kokoamisesta saatavat taloudelliset ja toiminnalliset hyödyt.

Lähtökohtana on, että ministeriöiden viestintäosastojen ja -yksiköiden virkamiehet siirtyvät virkoineen ja voimassa olevin palvelussuhteen ehtoineen valtioneuvoston kansliaan.

– Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden viestinnän kokoamisen päätavoitteita ovat valtioneuvoston viestinnän linjakas johtaminen, tehokkaat ja tasalaatuiset viestinnän palvelut koko valtioneuvostossa, viestinnän resurssien joustava käyttö ja säästöt uuden yhteisen toimintamallin vakiintuessa, tiedotteessa kerrotaan.

Hanketta johtaa valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri Timo Lankinen. Hankkeeseen on nimetty muun muassa kaikkien ministeriöiden viestintäjohtajat, ja sen toimikausi kestää ensi vuoden loppuun.

Valmistelussa huomioidaan esitys teknistä erityisosaamista vaativien viestintätoimintojen kokoamisesta valtioneuvoston kansliaan ja käynnissä oleva valtioneuvoston verkkoviestintäpalvelu-uudistus.

Molemmat uudistukset perustuvat valtioneuvoston viestinnän periaatepäätökseen hallituksen viestinnästä pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituskaudella.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)