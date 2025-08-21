Valtioneuvoston ja ministeriöiden viestintä kootaan yhteen

Valtioneuvoston kanslia asetti torstaina hankkeen, jonka tehtävänä on valmistella valtioneuvoston ja sen ministeriöiden viestinnän tehtävien kokoaminen valtioneuvoston kansliaan ja uuden valtioneuvoston viestintäosaston toiminnan aloittaminen.

Hanke valmistelee ensi vaiheessa valtioneuvoston yhteisen viestinnän toimintamallin ja organisointiehdotuksen lokakuun loppuun mennessä.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi kesäkuussa, että ministeriöiden vastuulla olevat viestinnän tehtävät keskitetään valtioneuvoston kansliaan vaiheittain. Määrärahojen keskittäminen ja siirrot toteutetaan vuoden 2026 täydentävässä talousarviossa.

Toiminnalliset muutokset toteutetaan ensi vuoden aikana, viimeistään 1.1.2027 alkaen.

Tiedotteen mukaan valtioneuvoston kanslia valmistelee yhdessä muiden ministeriöiden kanssa talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle viivytyksettä ehdotuksen toimintamallista, jolla saavutetaan viestinnän hallinnollisesta kokoamisesta saatavat taloudelliset ja toiminnalliset hyödyt.

Lähtökohtana on, että ministeriöiden viestintäosastojen ja -yksiköiden virkamiehet siirtyvät virkoineen ja voimassa olevin palvelussuhteen ehtoineen valtioneuvoston kansliaan.

– Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden viestinnän kokoamisen päätavoitteita ovat valtioneuvoston viestinnän linjakas johtaminen, tehokkaat ja tasalaatuiset viestinnän palvelut koko valtioneuvostossa, viestinnän resurssien joustava käyttö ja säästöt uuden yhteisen toimintamallin vakiintuessa, tiedotteessa kerrotaan.

Hanketta johtaa valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri Timo Lankinen. Hankkeeseen on nimetty muun muassa kaikkien ministeriöiden viestintäjohtajat, ja sen toimikausi kestää ensi vuoden loppuun.

Valmistelussa huomioidaan esitys teknistä erityisosaamista vaativien viestintätoimintojen kokoamisesta valtioneuvoston kansliaan ja käynnissä oleva valtioneuvoston verkkoviestintäpalvelu-uudistus.

Molemmat uudistukset perustuvat valtioneuvoston viestinnän periaatepäätökseen hallituksen viestinnästä pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituskaudella.