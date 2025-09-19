Valtioneuvosto suunnittelee Postin listaamista pörssiin

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston tekemän perusteellisen arvioinnin mukaan Posti Groupin osakkeen listaaminen voisi olla hyvä tapa tukea yhtiön kilpailukykyä ja kasvumahdollisuuksia.

Omistaja tavoittelee suunnitellulla listautumisella kehityspolkua yhtiölle samalla vahvistaen valtion taloutta.

Suunnitellun listautumisen yhteydessä valtio myös myisi osakkeitaan ja Posti toteuttaisi osakeannin henkilöstölleen.

Listautumismyynnin ja -annin tavoitteena olisi valtioneuvoston mukaan laajentaa Postin omistuspohjaa ja mahdollistaa Postin kasvun jatkuminen parantamalla sen taloudellista joustavuutta pörssiyhtiönä sekä vahvistamalla Postin ja sen brändin tunnettuutta sijoittajien, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien keskuudessa.

Suunnitellulla listautumisella ei ole vaikutusta erityislailla turvattuun yleisjakeluvelvoitteeseen tai määräaikaiseen sanomalehtijakelun valtionavustukseen.

Valtio jatkaa omistajana

Valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Joakim Strandin (r.) mukaan valtion vastuullisella ja pitkäjänteisellä omistajapolitiikalla tuetaan omistajan keinoin Suomen kilpailukykyä, kestävää kasvua ja vakautta.

– Valtio-omistajan pitää tarjota omistamilleen yhtiöille luonnollisia kehityspolkuja yritysten kasvun tukemiseksi. Suunnitellun listautumisen yhteydessä valtion on tarkoituksena pysyä enemmistöomistajana. Uskon, että prosessilla olisi myös taloudellista toimeliaisuutta ja yhteiskunnallista keskustelua virkistävä vaikutus, hän sanoo tiedotteessa.

Ylijohtaja Maija Strandberg valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta toteaa, että omistajaohjaustiimi on työskennellyt suunnitellun listautumisen parissa lähes vuoden.

– Olemme omistajana analysoineet yhtiötä ja sen listausvalmiutta, seuranneet markkinakehitystä ja arvioineet ajankohtaa sekä yhtiön että markkinoiden kannalta. Valtio-omistajan näkökulmasta olemme valmiita seuraavaan vaiheeseen. Tavoitteenamme on luoda yhtiölle mahdollisimman hyvä kehityspolku sekä vahvistaa samalla valtion taloutta, hän sanoo.

– Postin suunniteltu listautuminen ja yhtiön aiemmin tammikuussa 2025 maksama 150 miljoonan euron lisäosinko ovat osa hallitusohjelman mukaisen investointiohjelman rahoitusjärjestelyjä, Strandberg jatkaa.