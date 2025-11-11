Valtion toivotaan puuttuvan EU:n ulkopuoliseen etäkauppaan

Kaupan liiton pitää tärkeänä, että EU:n ulkopuolisen etäkaupan aiheuttamia ongelmia ryhdytään vihdoin selvittämään koordinoidusti. Tähän mennessä kysymys on ollut seitsemän eri ministeriön vastuulla, mikä on Kaupan liiton mukaan ollut sekavaa.

– On hienoa, että hallitus tarttuu aidosti tähän yhteiskunnalliseen haasteeseen ja pyrkii löytämään siihen hallinnonalat ylittäviä ratkaisuja. Työ- ja elinkeinoministeriön rooli asiakokonaisuuden vastuutahona on luontevin, sillä verkkokauppa liittyy suoraan yritysten kilpailukykyyn, toimiviin markkinoihin ja kestävän kasvun edellytyksiin, sanoo Kaupan liiton toimitusjohtaja Kari Luoto.

EU:n ulkopuolella toimivat myyvät ja myyntialustat noudattavat yleensä eri sääntöjä kuin EU:n sisämarkkinaoimijat. Ulkopuoliset toimivat eivät välttämättä noudata EU:n tuoteturvallisuuden, kuluttajasuojan tai kierrätettävyyden vaatimuksia.

Kaupan liitto huomauttaa tämän vääristävän kilpailua ja antavan perusteetonta kilpailuetua. Liittoa haluaa sääntöjen koskevan samalla tavalla kaikkia markkinoilla toimiviayrityksiä liiketoimintamallista riippumatta ja se katsoo, että sääntöjen yhdenmukaistaminen edellyttää pikaisia toimia sekä EU-tasolla että kansallisesti.

– Nyt kun työryhmän toimikausi on määritelty varsin lyhyeksi, on erittäin tervetullutta, että saamme nopealla aikataululla konkreettisia ehdotuksia, jotka auttavat parantamaan kilpailun tasapuolisuutta ja sääntelyn toimivuutta, toivoo Luoto.



Liiton mukaan kaupan alan yritykset ovat kärsineet merkittävästi yhä kasvaneen ilmiön aiheuttamista kilpailun vääristymistä. Se sanoo alan menettäneen viime vuosina tuhansia työpaikkoja, ja valtio jää vuosittain vaille jopa satoja miljoonia euroja verotuloja.

– Työryhmän on tärkeää kuulla sidosryhmien näkemyksiä ratkaisuehdotuksia pohtiessaan, painottaa Luoto.