Valtion eliitille valmistui miljardihintainen kaupunki

Autoritaarisesti johdettu ja muusta maailmasta eristäytynyt Turkmenistan on rakentanut laajamittaisesta köyhyydestä huolimatta noin 1,4 miljardia euroa maksaneen kaupungin maan eliitille.

Radio Free Europen mukaan Arkadag eli ”suojelija” on saanut nimensä Turkmenistanin aiemmalta johtajalta Gurbanguly Berdymukhammedovilta, joka hallitsi maata rautaisin ottein yli 15 vuoden ajan. Hän luovutti vallan pojalleen, mutta toimii edelleen parlamentin ylähuoneen puheenjohtajana.

Uuden kaupungin väitetään kuvastavan maan ”nopeaa sosioekonomista” kehitystä. Se sijaitsee noin 30 kilometriä pääkaupunki Ashgabatin luonaispuolella lähellä Iranin ja Afganistanin rajaa. Rakennustyöt aloitettiin vuonna 2019.

Glasgow’n yliopiston professori Luca Anceschi huomauttaa maan järjestäneen tekaistun äänestyksen uuden kaupungin nimeämiseksi. Koko hankkeeseen on väitetysti liittynyt laajamittaista korruptiota.

– Kaupungin nimeäminen oli illuusio, koko kaupunki on illuusio, professori sanoo.

Valtionmediassa julkaistun kuvamateriaalin perusteella Arkadag poikkeaa vahvasti maan muista kaupungeista. Sinne on määrä asuttaa yli 12 000 perhettä.

Euroopassa toimivan Turkmen.News-oppositiomedian mukaan kaupunkiin päästetään vain eliittiin kuuluvia ja heitä, joilla on yhteyksiä hallitsevaan Berdymukhammedov sukuun. Tavoitteena on pitää asukkaat ”kaukana ruokajonoista”, jotka ovat yleistyneet viime vuosina muualla maassa.

