Valtava vakoojien värväysoperaatio paljastui

Kiinalaiset tiedustelu-upseerit yrittivät värvätä tuhansia parlamenttiin liittyviä ihmisiä valtavassa verkko-operaatiossa, joka oli tähdätty ”parlamentin heikkoon kohtaan”, kertovat The Timesin hallituslähteet. Heidän mukaansa värväyksestä vastasi pääosin kaksi henkilöä, Amanda Qiu ja Shirly Shen, jotka olivat yhteydessä parlamentin henkilökuntaan, neuvonantajiin ja asiantuntijoihin ”haulikkomaisessa” yrityksessä tunnistaa henkilöitä, joilla olisi pääsy arkaluontoiseen poliittiseen tietoon.

Operaatioon osallistui muitakin kiinalaisia toimijoita, jotka ovat yhä operatiivisia.

– He suutelivat monia sammakoita. Se oli laaja-alainen haulikkomainen maalinetsintä. He tekivät varmasti tuhansia lähestymisyrityksiä. Jotkut niistä hylättiin roskapostina, mutta yritys ulottui pitkälle ja laajalle. He tarvitsivat vain yhden sadoista vastaamaan; se oli heille voitto, lähde kertoi.

Yhdistyneen Kuningaskunnan salaisen palvelun osasto MI5 kertoi parlamentin jäsenille, että Kiina tarjosi ”suuria taloudellisia kannustimia näennäisesti matalan tason informaatiosta” rakentaakseen suhteita ja rohkaistakseen henkilöitä tarjoamaan ”ei-julkista, arkaluontoista tietoa”. Viestejä saaneiden joukossa oli entisten konservatiiviministerien neuvonantajia, mukaan lukien yksi entinen kansleri, työväenpuolueen ministerien neuvonantajia, useiden ajatuspajojen – mukaan lukien Tony Blair -instituutin – toimihenkilöitä ja tutkijoita.

Kiina yritti värvätä henkilöitä, jotka olivat ”yhden askeleen päässä” korkean prioriteetin parlamentaarikoista, minkä vuoksi MI5 kehotti heitä suhtautumaan epäluuloisuuteen kollegojen tai kontaktien tiedonkeruuseen viittaaviin ”epätavallisiin kysymyksiin”. Myös tavallisten brittiläisten pitäisi viranomaisten mukaan olla varovaisia pyytämättä tulleisiin yhteydenottoihin kiinalaisilta.

Alahuoneen puhemiehen Lindsay Hoylen kirje parlamentin jäsenille kehotti opettelemaan, miten kiinalaiset toimivat ja miten suojautua toiminnalta. Hän kirjoitti kiinalaisten etsivän hellittämättä vaikutuskeinoja parlamenttiin.

Kiinan suurlähetystö kutsui syytöksiä ”puhtaaksi sepitteeksi” ja ”itselavastetuksi farssiksi”.