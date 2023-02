Valtaoikeuksista taistellaan jatkuvasti – tästä neuvonantajakohussa on kyse

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on jo taipunut siirtämään seuraavan hallituksen käsiteltäväksi asetuksen, joka olisi vahvistanut valtioneuvoston asemaa turvallisuuspolitiikassa. Kiistely ulkopolitiikan vallasta jatkuu silti.

Marinin avustajien hanke pääministerin ja valtioneuvoston kanslian tehtävien tarkistamisesta ja turvallisuuspoliittisen neuvonantajan viran perustamisesta on tuore esimerkki siitä, kuinka ministeriöt yrittävät vahvistaa asemiaan ulkopolitiikassa.

Tasavallan presidentin kanslia, ulkoministeriö, puolustusministeriö ja pääesikunta asettuivat vastahankaan. Suurin kohu nousi yrityksestä perustaa pääministerin johtamaan valtioneuvoston kansliaan turvallisuuspolitiikan yksikkö ja turvallisuuspoliittisen neuvonantajan virka.

Lisäksi vnk oli ujuttamassa turvallisuuspolitiikkaa asetukseen valtioneuvoston kansliasta. Ehdotuksen mukaan vnk:n tehtävänä on ”pääministerin avustaminen turvallisuuspoliittisissa asioissa”.

Poliittisen johdon valtasuhteista on yleensä sovittu parlamentaarisesti perusteellisen komitea-, työryhmä- tai virkamiesvalmistelun jälkeen. Vnk oli kuitenkin päättänyt poiketa normaalista käytännöstä.

Hanke oli jatkoa vnk:n pyrkimyksille saada Nato-lakeihin maininta kanslian asemasta. Suunnitelma kariutui, ja asetus on tulkittu uudeksi yritykseksi vahvistaa vnk:n roolia.

Vnk:n pontimena on saattanut olla presidentti Sauli Niinistön, ulkoministeriön ja puolustusministeriön asemien vahvistuminen. Ukrainan sota ja Suomen Nato-hakemus ovat korostaneet presidentin roolia ulkopolitiikan johtajana ja puolustusvoimien ylipäällikkönä.

Asetuksen takaa on etsitty valtapoliittista selitystä. Sen mukaan SDP:ssä on arvioitu, että sillä on kehnot mahdollisuudet saada ehdokkaansa seuraavaksi presidentiksi. Siksi on järkevää pönkittää valtioneuvoston asemaa suhteessa presidenttiin.

Samalla oli tarkoitus kuopata kokoomuksen hellimä ehdotus kansallisesta turvallisuusneuvostosta. Jos asetus olisi viety päätökseen, seuraavan mahdollisesti kokoomuslaisen pääministerin olisi ollut hankalampi edistää neuvoston perustamista.

Turvallisuusneuvoston perustamista ovat esittäneet nyt jo edesmennyt ministeri Ilkka Kanerva (kok.), eduskunnan nykyinen puhemies Matti Vanhanen (kesk.). Ehdotuksia kannatti heti tuoreeltaan vihreiden silloinen presidenttiehdokas ja Marinin hallituksen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Tuoreimmassa kiistassa oli kyse ministeriöiden reviiririidasta. Selkkaus ei vaikuttanut presidentin ja pääministerin suhteisiin.

Niinistö sai tahtonsa läpi, mutta Marin ei ollut täysillä mukana pelissä, jota virkamiehet ja avustajat pyörittivät. Tämä tuli läpi keskiviikkona, kun hän sysäsi asian seuraavalle pääministerille ja hallitukselle.

Asetus ei ole ainoa kahnaus presidentin ja pääministerin reviirirajalla. Ensimmäinen näkyvä särö tuli, kun Niinistö ehdotti koronanyrkin perustamista. Marin torjui esityksen.

Toinen tunnettu sekaannus on venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin pidätyksen tuomitseminen. Marin ehti ennen Niinistöä, jolla oli sovittu yhteydenotto presidentti Vladimir Putinin kanssa.

Niinistökin on osallistunut keskusteluun presidentin vallasta. Vuonna 2017 hän pohdiskeli, että ”Eurooppa-politiikassa tulisi olla samanlainen yhteistoimintaelementti kuin yleisessä ulkopolitiikassa – vaikkei sitä ole lakiin kirjoitettu, mutta (eduskunnan) valiokunnat kyllä mietinnössään lausuneet”.

Ulkopolitiikan komentosuhteet ovat olleet murroksessa sen jälkeen, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin. Presidentin valtaa on riisuttu. Muutokset on usein ajoitettu samaan aikaan presidentin vaihtumisen kanssa.

Eduskuntavaalit ovat huhtikuussa. Ensi vuonna valitaan uusi tasavallan presidentti. Vaalitulokset vaikuttavat siihen, kuinka innokkaita sosiaalidemokraatit ja kokoomus ovat kajoamaan valtioelinten toimivaltasuhteisiin.