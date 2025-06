Valmisruoka vedetään myynnistä, voi aiheuttaa allergisen reaktion

Valmisruokia valmistava Kokkikartano on ilmoittanut tuotteen takaisinvedosta.

Linssi-porkkanapullat ja riisi 350 g-aterian sisältämä kastikepussi sisältää virheellisesti maitoproteiinia, mistä ei ole ilmoitettu pakkausmerkinnöissä.

– Kastike voi aiheuttaa allergisen reaktion maitoproteiinille allergisille henkilöille. Muille tuote on turvallista käyttää. Koska kuluttajien turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää, vedämme takaisin kaikki valmistuserät, joihin virheellisesti maitoproteiinia sisältäviä kastikepusseja on käytetty, Kokkikartano kertoo.

Tuote-eriä on myyty kaupoissa koko Suomen alueella. Takaisinveto koskee aterioita, joiden viimeinen käyttöpäivä on 26. kesäkuuta, 30. kesäkuuta tai 1. heinäkuuta.

Kuluttajia pyydetään hävittämään tuote. Virheellisen tuotteen ostaneet voivat saada hyvityksen palauttamalla pakkauksen pahviholkin veloituksetta Kokkikartanolle. Pakkauksesta tulee ilmetä tuotteen viimeinen käyttöpäivä.