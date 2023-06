Valehteliko Venäjä Sergei Shoigun vierailusta? Videolla näkyvä kello sumennettiin

Venäjän puolustusministeriö julkaisi maanantaina aamulla videon puolustusministeri Sergei Shoigusta. Tarkoituksena oli näyttää, että Shoigu on elossa ja voi hyvin Wagner-joukkojen kapinayrityksen jälkeen. Shoigun kerrotaan tutustuneen läntisen sotilaspiirin isännöimänä rintamatilanteeseen Ukrainassa.

Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhinin kapinan keskeisenä vaatimuksena oli Shoigun syrjäyttäminen.

– Puolustusministeriö ei ilmoita, milloin video kuvattiin, mutta jostain syystä videolla näkyvän (kenraalieversti Jegveni) Nikiforovin kellon näyttö sumennettiin, sanoo Radio Free Europen tutkiva toimittaja Mark Krutov Twitterissä.

Hän on jakanut kuvakaappauksia (jutun alla) videosta tilillään.

– Oletan sen johtuvan siitä, että päivämäärä oli näkyvissä ja kyseessä on vanha päivämäärä. Shoigun kellon näyttöä ei kuitenkaan sumennettu. Ainoa varma asia on se, että videota ei kuvattu tänään: (Shoigun) kello näyttää 12:48. (Puolustusministeriön video julkaistiin maanantaina klo 08:13).

Venäjän puolustusministeriön entisen lehdistösihteerin ylläpitämä Telegram-kanava ”Rybar” kertoo, että kuvat on otettu Shoigun vieraillessa Belgorodin alueella ennen Wagner-kapinaa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Financial Times arvioi, että pyrkimyksenä on näyttää kaiken palaavan jälleen normaaliksi lauantaisen vallankaappausyrityksen jälkeen.

2/2 My assumption is that it's because the date was visible and it must be old. At the same time, they didn't blur Shoigu's watch, and all we can say for sure is that the video wasn't filmed today: the watch shows 12:48 (the MoD video was published at 8:13 AM). pic.twitter.com/843G1glwSa

— Mark Krutov (@kromark) June 26, 2023