Väki pakkautui kaduille, toimittaja julkaisi kuvan Air Force Onen kyydistä

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden saapui Suomeen eilisiltana. Hän majoittuu Kampin Radisson Blu Royal -hotellissa, jonne autosaattue saapui hieman ennen yhtätoista illalla.

AP-uutistoimiston Valkoista taloa seuraava toimittaja Seung Min Kim jakoi kello 22 aikaan kuvan (tämän jutun alla) näkymästään presidentin Air Force One -koneesta, saatteena luki ”Hyvää päivää, Helsinki!”

Vierailun kansainvälinen lehdistökeskus on järjestetty Helsingin kaupungintalolle.

Tänään Joe Bidenin autosaattueen on kerrottu lähtevän liikkeelle kello 12 aikaan ja presidentin saapuvan Presidentinlinnaan hieman ennen kello 13:a.

Tuolloin keskustan liikenteeseen on odotettavissa katkoksia. Ne keskittyvät Kauppatorin ympäristöön.

Liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein kertoo katkosten olleen eilen liki tunnin aiemmin ilmoitetun 40 minuutin sijaan ja toteaa, että torstaina on odotettavissa muutama saman mittainen katkos. Noin kello 14 aikaan liikennettä pysäytetään, kun Pohjoismaiden pääministerit saapuvat Presidentinlinnalle.

– Jokainen joka jonottaa tai odottaa kuljettajana tai jalankulkijana osallistuu tähän tärkeän vierailun järjestelyihin, Pasterstein kiteytti twiitissään.

Poliisi muistutti torstaina tiedotteella myös laajasta lentokieltoalueesta, jonka alueella lennättäminen voi johtaa dronen takavarikointiin.

Edellisen kerran Suomessa on nähty Yhdysvaltojen presidentti, kun Donald Trump oli Suomessa vuonna 2018. Tuolloin hän tapasi Venäjän presidentti Vladimir Putinin.

Nyt turvallisuustilanne on täysin toinen.

– Suomen ja Yhdysvaltojen suhteet ovat nyt läheisemmät kuin koskaan itsenäisyytemme aikana. Se on hyvä asia. Molemmille, twiittaa kokoomuksen kansanedustaja, sotatieteiden tohtori, majuri evp. Jarno Limnell.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on korostanut, että Bidenin vierailu merkitsee nimenomaan Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen välisten suhteiden jatkamista ja kehittämistä. Niinistö totesi eilen Vilnassa, että nyt jatketaan Barack Obaman kaudella alkanutta työtä.

Aiemmin Niinistö totesi, ettei Bidenin vierailua tule nähdä niinkään vain sen kautta, että Yhdysvaltojen presidentti tulee uusimpaan Naton jäsenmaahan.

– Kenelläkään meillä ei ollut siitä tietoa siinä vaiheessa, kun tästä [vierailusta] sovittiin, Niinistö kommentoi aiemmin STT:lle.

Hyvää päivää, Helsinki!

(my view from Air Force One ✈️) pic.twitter.com/FRb1Bn7MJe

— Seung Min Kim (@seungminkim) July 12, 2023