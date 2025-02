”Väite on posketon” – ministeri vastaa SDP:n sote-syytöksiin

Kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd.) väitti Aamulehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessaan, että ”hallitus haluaa tarkoituksellisesti heikentää julkista terveydenhuoltoa”. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) on vastannut SDP:stä tulleisiin syytöksiin.

– Väite on posketon, ministeri Ikonen kirjoittaa AL:ssä julkaistussa mielipiteessään.

– Hallitus haluaa, että hyvinvointialueet onnistuvat tärkeimmässä tehtävässään, ihmisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisessä, hän jatkaa.

Ministeri muistuttaa, että hyvinvointialueiden rahoitus on kuluvana vuonna 26,2 miljardia. Se on lähes kolmasosa valtion budjetista.

– Käytämme siis hyvin merkittävän osan yhteisistä varoistamme ihmisten hyvinvointipalveluihin nimenomaan julkista järjestäjää eli hyvinvointialueita rahoittamalla, Ikonen kirjoittaa.

Hyvinvointialueiden rahoitus myös kasvoi 2,2 miljardia vuoteen 2024 verrattuna.

– Hallitus on tehnyt päämäärätietoisesti työtä, että alueiden tarvitsema kasvava rahoitus pystytään turvaamaan – nyt ja tulevina vuosina, ministeri toteaa.

Kansanedustaja Nurmisen mukaan julkista terveydenhuoltoa heikennetään ”kaikkein räikeimmin syytämällä rahaa Kela-korvauksiin”.

Ministeri Ikonen vastaa, että Kela-korvaus on vain yksi keino hoitoon pääsyn parantamiseksi. Hänen mukaansa muita toimia ovat esimerkiksi tänä keväänä voimaan tuleva lasten ja nuorten terapiatakuu, omalääkärimallien käyttöönotto ja esimerkiksi digiklinikat.

Ikonen muistuttaa, että Kela-korvausten kehittäminen ei ole pois hyvinvointialueilta.

– Tarkoituksena on pikemminkin helpottaa alueiden kuormitusta, kun osa käynneistä siirtyisi yksityiseen terveydenhuoltoon. Tämän myötä hoitoon pääsyn jonotusajat voivat lyhentyä myös hyvinvointialueiden järjestämässä perusterveydenhuollossa.

Nurmisen mukaan hallitus ohjaa ”satoja miljoonia yksityiseen terveysbisnekseen”. Ikonen suhteuttaa mielipidekirjoituksessaan lukuja.

– Hallitus on varannut Kela-korvauksia kehittävien hankkeiden rahoitukseen 335 miljoonaa euroa vuosina 2024–2027. Hyvinvointialueiden rahoitus vastaavana aikana on yli 100 miljardia, eli 100 000 miljoonaa euroa. Kela-korvauksen kehittämiseen käytetty raha on siis 0,34 prosenttia alueiden rahoituksesta, hän kirjoittaa.

Ministeri toteaa, että Kela-korvauksia saavat aivan tavalliset ihmiset.

– Hallituksen uudessa valinnanvapauskokeilussa halutaan parantaa 65 vuotta täyttäneiden hoitoon pääsyä. Kokeilussa on käytössä hintakatot, jotta hyöty kohdistuu ihmisille – ei firmoille.