Vain hetki aikaa reagoida – ohjukset lähestyvät USA:n sotalaivoja 4 800 kilometriä tunnissa

Yli 20 valtion kansainvälinen koalitio on suojannut viime vuoden lopulta lähtien Punaisenmeren kauppalaivoja Iranin tukemien huthikapinallisten hyökkäyksiltä.

Huthit ilmoittavat jatkavansa hyökkäyksiä niin kauan kuin Israelin operaatio Gazassa jatkuu. Kohteeksi voivat joutua jatkossa myös merenalaiset tietoliikennekaapelit.

Huthitaistelijat ovat iskeneet laivoja vastaan risteilyohjuksilla, ballistisilla ohjuksilla, räjähdelennokeilla, pikaveneillä ja meridrooneilla. Sota-alukset ovat torjuneet niistä suurimman osan.

Huolena on, että torjuntatehtävän hintalappu on kasvamassa satoihin miljooniin euroihin. Kalliita torjuntaohjuksia ei ole myöskään saatavilla loputtomasti. Huthit ovat käyttäneet suurelta osin edullisia lennokkeja ja Iranin toimittamia asejärjestelmiä.

CBS:n mukaan Yhdysvaltain laivasto on käyttänyt tähän mennessä noin sata torjuntaohjusta kohteiden tuhoamiseksi. Niiden kappalehinta on useita miljoonia euroja, eli pelkästään ohjusten käyttöön liittyvät kustannukset nousevat jopa 400 miljoonaan dollariin.

War Zone -sivuston mukaan laivasto on tuhonnut huthien kohteita ainakin SM-2- ja SM-6-ilmatorjuntaohjuksilla. Niitä voi käyttää tarvittaessa maakohteita vastaan. SM-6-mallissa on pidempi kantama, ja sillä voidaan torjua myös ballistisia ja hypersonisia ohjuksia.

Laivaston vara-amiraali Brad Cooper muistutti 60 Minutes -ohjelmassa, että ballistiset merimaaliohjukset lähestyvät kohdettaan Mach 5:n nopeudella eli noin 4 800 kilometriä tunnissa.

– Ja jos se on tulossa heitä kohti, niin voitte kuvitella itsenne hävittäjäkapteenin tuolissa. Hänellä on 9–15 sekuntia tehdä päätös alasampumisesta. Se on intensiivistä, Brad Cooper toteaa.