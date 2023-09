”Vaativa, johtavan tason asiantuntija” – näillä papereilla Sanna Marin hakee eroa eduskunnasta

Pirkanmaalta huhtikuun vaaleissa kolmannelle kaudelle valittu Sanna Marin jätti torstaina eroanomuksensa eduskunnalle ja lausuntopyynnön asiasta eduskunnan puhemiesneuvostolle.

Eduskunnalle osoittamassaan eroanomuksessa Marin kirjoittaa vain, että ”Pyydän vapautusta tultuani nimitetyksi Tony Blair Institute for Global Change Strategic Counsellor -tehtävään. Pyydän,että vapautus edustajantehtävästä astuu voimaan viipymättä sen käsittelyn jälkeen”.

SDP:n ex-puheenjohtaja ja ex-pääministeri perustelee lähtöään laajemmin eduskunnan puhemiesneuvostolle. Verkkouutiset julkaisee tekstin seuraavassa kokonaan.

Puhemiesneuvostolle Sanna Marin on laatinut seuraavan tekstin sisältävän lausuntopyynnön:

”Pyytäessäni eduskunnan täysistunnolta vapautusta edustajantehtävistä pyydän asian käsittelyn edellyttämää, vapautuspyyntöä tukevaa, puhemiesneuvoston lausuntoa.

Olen tullut nimitetyksi Tony Blair Instituten Strategic Counsellor -tehtävään. Tony Blair Institute for Global Change on merkittävä kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka neuvoo poliittisia johtajia maailmanlaajuisesti strategisissa politiikkalinjauksissa ja politiikan toimeenpanossa painottaen teknologian merkitystä. Tony Blair Instituten kotipaikka on Lontoossa ja se toimii yli 30 valtiossa.

Tony Blair Institute tekee työtä, joka vastaa arvomaailmaani ja tarjottu tehtävä mahdollistaa työn, jolla on merkitystä myös koko Suomen kannalta.

Strategic Counsellorin tehtävässä olen Tony Blair Institutessa vaativassa, johtavan tason asiantuntija (sic).

Saamani tehtävä on ajankäytön, osaamistason ylläpitämisen ja vaikuttamistehtävässä onnistumisen perusteella erityisen vaativa eikä sitä voi sovittaa tärkeään ja täysimääräistä paneutumista edellyttävään kansanedustajan työhön.

Olen ollut Suomen kansan valitsemansa edustajana (sic) vuodesta 2015 ja toiminut edustajantehtävien lisäksi pääministerinä vuosina 2019-2023 ja liikenne- ja viestintäministerinä vuonna 2019. Mikäli eduskunta myöntää minulle vapautuksen edustajantehtävistäni, varasijalta edustajaksi tulevan henkilön on mahdollista toimia edustajana lähes koko vaalikauden ajan.

Toiveeni on, että eduskunta käsittelee vapautuspyynnön mahdollisimman pikaisesti ja myöntää minulel eron viipymättä käsittelyn jälkeen.

Kunnioittaen, Helsingissä 7. syyskuuta 2023

(allekirjoitus)

Sanna Marin, kansanedustaja”