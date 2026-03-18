Vaara maapallolle voidaan estää? Törmääjäluotain osui ja muutti asteroidien kiertorataa

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan Double Asteroid Redirection Test (DART) -luotain törmäytettiin syyskuussa 2022 tahallaan päin Dimorphos-asteroidia, joka kiertää suurempaa Didymos-asteroidia. Nyt tutkijat ovat vahvistaneet, ettei törmäyksellä ollut vaikutusta ainoastaan Dimorphosin kiertorataan kumppaniasteroidinsa ympäri, vaan myös asteroidikaksikon kiertorata Auringon ympäri on muuttunut.

– Muutos kaksoisjärjestelmän kiertonopeudessa on noin 11,7 mikronia sekunnissa eli 4,2 senttimetriä tunnissa. Ajan mittaan, näin pieni muutos asteroidin liikkeessä voi tehdä erotuksen siinä, osuuko vaarallinen kohde planeettaamme vai ei, kertoi Illinoisin yliopisto, Urbana-Champaignin tutkija Rahil Makadia.

Mainos - sisältö jatkuu alla

DARTin tavoitteena oli selvittää, voidaanko kineettisellä törmäytyksellä – tässä tapauksessa DART-luotaimella – poikkeuttaa asteroidi ja todistaa, että jos samankokoinen asteroidi olisi törmäyskurssilla Maan kanssa, voisimme lyödä sen pois tieltä.

Didymos-Dimorphos-kaksoisasteroidi oli turvallinen kohde harjoitella tätä. Didymos on halkaisijaltaan noin 850 metriä ja Dimorphos 170 metriä. Koska Dimorphosin kiertoaika ja -säde kumppaninsa ympäri oli mitattu tarkkaan, törmäyksen aiheuttama poikkeutus voitaisiin myös mitata. Lisäksi, koska Dimorphos on sidottu Didymosin painovoimaan, DARTin törmäys ei suistaisi sitä vahingossa Maata kohti.

Noin 670-kiloisen DARTin törmäysnopeus oli 23 760 kilometriä tunnissa (6,6 kilometriä sekunnissa). Törmäys lyhensi Dimorphosin kiertoajan 11 tunnista 55 minuutista 11 tuntiin 23 minuuttiin. Ennakolta oli laskettu minimitavoitteeksi kiertoajan lyhentyminen 73 sekunnilla, joten koe oli valtava menestys.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kaksoisasteroidin kiertoaika Auringon ympäri on sen sijaan muuttunut paljon vähemmän, vain 0,15 sekuntia. Se ei kuulosta paljolta, mutta Makadian mukaan se olisi riittävä työntämään vaarallinen asteroidi pois Maan tieltä – olettaen, että se havaitaan ajoissa.

Vaarallisten asteroidien havaitsemista varten Nasa aikoo laukaista kiertoradalle uuden avaruusteleskoopin

nimeltä Near-Earth Object (NEO) Surveyor joskus syyskuun 2027 jälkeen. Teleskoopin tehtävä on löytää niin monta aiemmin havaitsematta jäänyttä asteroidia Maan kiertoradan läheltä kuin mahdollista.