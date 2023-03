Vaalien hauskin video? Susanne Päivärinta grillasi itseään

Uudenmaan kokoomuksesta eduskuntaan pyrkivä toimittaja Susanne Päivärinta kampanjoi vaalien toistaiseksi hauskimmalla videolla sosiaalisessa mediassa. Sensuroimaton Päivärinta -brandistaan ja Ylen asiaohjelmista tunnettu Susanne Päivärinta haastattelee yli kuusiminuuttisella videolla itseään.

Trikkivideolla molempien näkemykset tulevat selvästi kuulluiksi. Välillä katsotaan kuin apuakin hakien kameraa kohti.

Toimittaja Päivärinnalla vaikuttaa olevan selviä asenteita, joita ehdokas Päivärinta pyrkii revolverihaastattelussa urakalla kumoamaan:

”No eihän se nyt niin mene että kaikki toimittajat kuuluu vihervasemmistoon”. …

”No mutta onhan se ihan selvä että kokoomus haluaa leikata lapsilta, vanhuksilta ja köyhiltä, ja antaa nekin rahat vuorineuvoksille veronkevennyksinä? Sitä paitsi kokoomus aikoo leikata palveluista?”.

”Siis mikään noista ei pidä paikkaansa. Jos yli kaksi miljoonaa työssäkäyvää suomalaista on vuorineuvoksia, niin mä ihmettelen kyllä todella. Ja missä kokoomus on luvannut leikata palveluista? Tätä hoetaan koko ajan. Saisinko kuulla edes yhden esimerkin”. …

”En kai mä nyt siitä hyvästä maksa enemmän veroja, että meidän vanhukset passitetaan päivystyksiä kuormittamaan kun ei ole hoitopaikkoja”.

”Vaikka me verotettais kaikki miljonäärit Suomessa hengiltä, ei niillä euroilla kustanneta suomalaisten hyvinvointia. Kyllä se on ihan tavallinen työssäkäyvä suomalainen, yritykset ja yrittäjät, jotka maksavat veroa veron päälle.”