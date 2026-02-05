Uusiutuvien tuotteiden marginaali lähes tuplaantui – Nesteen käänne vahvistui

Polttoaineyhtiö Nesteen loka-joulukuun tulos ylitti selvästi analyytikoiden odotukset.

Yhtiön vertailukelpoinen käyttökate nousi vuoden viimeisellä neljänneksellä 601 miljoonaan euroon, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli 168 miljoonaa euroa.

Analyytikoiden konsensusennuste oli 511 miljoonaa euroa, joten tulosparannus oli odotuksiin nähden selkeä.

Yhtiön uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 479 dollaria tonnilta, joka on lähes kaksi kertaa (242 dollaria tonnilta) vertailukautta parempi.

Myös öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali 20,7 dollaria barrelilta koheni selvästi vertailukaudesta (11,8).

– Vuosi 2025 oli käännekohta Nesteelle, ja onnistuimme parantamaan taloudellista suoritustamme. Vuoden alku oli meille monella tapaa haastava öljy- ja uusiutuvien tuotteiden heikossa markkinatilanteessa. Suunnan muuttamiseksi käynnistimme määrätietoisesti konserninlaajuisen suorituksen parantamisohjelman, johon sisältyy tiukka pääomakuri. Vuoden aikana onnistuimme virtaviivaistamaan toimintaamme, parantamaan kustannuskilpailukykyämme ja vahvistamaan taloudellista tulostamme, Nesteen toimitusjohtaja Heikki Malinen kommentoi yhtiön tilinpäätöstiedotteessa.

Neste-konsernin koko viime vuoden vertailukelpoinen käyttökate oli 1683 miljoonaa euroa, joka on noin kolmanneksen edellisvuotta (1252 miljoonaa euroa) enemmän.

Viime vuonna Neste myi uusiutuvia tuotteita 4134 tuhatta tonnia, joka on noin 10 prosenttia edellisvuotta enemmän. Öljytuotteiden myynti kasvoi noin 17 prosenttia 11868 tuhanteen tonniin.

– Suorituksen parantamisohjelmamme tuotti 376 miljoonan euron käyttökatteen parannuksen vuonna 2025. Olen ylpeä tästä, sillä ylitimme 350 miljoonan euron käyttökatteen parannustavoitteemme vuoden etuajassa suhteessa alkuperäiseen aikatauluun, joka oli vuoden 2026 loppu, Malinen toteaa.

Nesteen hallitus ehdottaa viime vuoden tuloksesta maksettavaksi 0,20 euron osakekohtaista osinkoa, mikä on ennakko-odotusten mukainen.

Neste odottaa uusiutuvien tuotteiden myyntimäärän olevan kuluvana vuonna suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuonna. Öljytuotteiden myyntimäärän odotetaan olevan tänä vuonna viime vuotta alempi.