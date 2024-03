Uusia ilmaiskuja – kohteita moukaroidaan nyt Afganistanissa

Afganistania hallitseva Taliban-ääriliike ilmoittaa Pakistanin tehneen useita ilmaiskuja maan alueella alkuviikosta.

Pakistanissa tehtiin viikonloppuna useita hyökkäyksiä, joiden taustalla väitetään olleen Afganistanissa toimivia aseellisia ryhmittymiä.

Pakistanin ilmavoimien kerrotaan iskeneen seitsemään Pakistanin Talibanin (TTP) kohteeseen, jotka sijaitsivat useissa eri maakunnissa Afganistanissa. Ilmaiskuja tehtiin Wall Street Journal -lehden mukaan yli kymmenen kappaletta.

Talibanin edustaja arvosteli ”holtittomia toimia” ja sanoi niiden loukkaavan Afganistanin alueellista koskemattomuutta.

Pakistanin asevoimien mukaan kuuden taistelijan osasto hyökkäsi viikonloppuna asevoimien vartioasemalle Waziristanin pohjoisosissa. Kohdetta vastaan ajettiin räjähteillä lastatulla ajoneuvolla, mitä seurasi useita itsemurhaiskuja.

Osa rakennuksesta romahti. Pakistanilainen upseeri kuoli johdettuaan vastahyökkäystä.

Pakistanin hallitus uhkasi jo aiemmin Afganistania vastatoimilla, jos se ei puutu TTP:n toimintaan alueellaan. Rajan yli tehtyjen terrori-iskujen määrä on lisääntynyt Talibanien päästyä jälleen valtaan Afganistanissa.

Afghan Taliban "govt" in its statement confirms that Pakistan earlier today carried out air-strikes inside Afghanistan's Khost & Paktika, warns Pakistan of the possible consequences, reiterates that it doesn't allow anyone to use its soil – Forgets TTP operating from Afghansitan https://t.co/IUgwzpGRU7

— Anas Mallick (@AnasMallick) March 18, 2024