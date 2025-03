Uusi varoitus ISIS:stä – jihadisteja voidaan yrittää vapauttaa vankiloista

Syyrian diktaattori Bashar al-Assadin hallinnon romahdusta on pidetty lännessä yleisesti ottaen myönteisenä asiana alueen vakauden kannalta. Venäjä menetti samalla tärkeän alueellisen liittolaisen, eikä Iran pysty salakuljettamaan Syyrian läpi aseita tukemalleen Hizbollah-järjestölle Libanonissa.

Uhkakuvana on kuitenkin jihadismin uusi nousu. American Enterprise Institute -ajatuspajan Critical Threats -hankkeen tutkija Brian Carter muistuttaa, ettei terroristijärjestö ISIS:iä ole tuhottu kokonaan aiemman ”kalifaatin” kaatumisesta huolimatta.

Yhdysvaltain Syyriaan sijoitettujen joukkojen mahdollinen vetäytyminen voi lisätä terrorismin uhkaa ja kumota kovilla taisteluilla aikaansaadut hyödyt. Carterin mukaan ISIS pystyisi laajentamaan toimintakykyään vaarallisen nopeasti.

Terroristijärjestö on käytännössä pysynyt kurissa amerikkalaisjoukkojen ja kurdiliittolaisten luoman paineen vuoksi. ISIS ei ole pystynyt tämän vuoksi toteuttamaan terrori-iskuja länsimaissa.

– Venäjä ja Turkki ovat tarjonneet tukeaan ISIS:n vastaiselle tehtävälle, mutta heillä ei ole tähän tarvittavaa kykyä tai halua. Yhdysvallat ei voi luottaa siihen, että muut toimisivat roolissa, johon pystyvät vain amerikkalaisjoukot, Brian Carter sanoo.

ISIS voisi nousta merkittäväksi toimijaksi ehkä vain vuoden tai kahden kuluessa. Sillä ei ole toistaiseksi voimaa pitää hallussaan asutuskeskuksia. Jihadistit toimivat pääosin Syyrian keskiosien aavikolla, jossa taistelijoita on helppo kouluttaa huomaamatta.

Vahvistuessaan se yrittäisi ottaa haltuunsa asutusalueita ja saada haltuunsa taloudellisia ja sotilaallisia voimavaroja.

– ISIS hyödyntäisi uutta voimaansa lähes varmasti iskemällä pidätyskeskuksia vastaan, mikä mahdollistaisi sen jäsenten vapauttamisen. Se saisi lopulta takaisin kyvyn suunnitella ja toteuttaa iskuja länsimaita vastaan Syyriasta käsin, Brian Carter toteaa.

ISIS cannot easily achieve these effects while the United States remains in Syria.

US forces in Syria provide critical intelligence and logistical support to the Syrian Democratic Forces (SDF), which in turn keep ISIS contained and relatively isolated in the desert.

— Critical Threats (@criticalthreats) February 26, 2025