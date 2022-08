Uusi tykistöammus tuhoaa kohteita yli sadan kilometrin päässä

Norjalainen Nammo-yhtiö ja amerikkalainen Boeing kertovat suorittaneensa onnistuneen koeammunnan mullistavaksi kuvaillulla tykistöammuksella.

Perinteiseen 155 millimetrin haupitsiin sopiva ammustyyppi voi iskeä jopa yli sadan kilometrin päässä sijaitseviin kohteisiin. Tavanomaisten tykistöammusten kantama on noin 20–30 kilometriä.

Uusi ammustyyppi hyödyntää ramjet- eli patoputkimoottoria. Niissä palamiseen vaadittava happi tulee laitetta ympäröivästä ilmasta eikä erillisestä happisäiliöstä. Norjan Andøyassa suoritetussa koeammunnassa moottori käynnistyi onnistuneesti ja ylläpiti tasaisesti kranaatin lentorataa.

– Testitulokset osoittavat, että patoputkimoottorien käyttö on mahdollista. Ne voivat muuttaa tykistöaseiden tulevaisuuden perustavanlaatuisesti, Nammon toimitusjohtaja Morten Brandtzæg toteaa tiedotteessa.

Hän kuvailee testiä teknologiseksi läpimurroksi. Ramjet-teknologiaa on kehitetty jo vuosien ajan, ja vastaavia koeammuntoja on tehty noin 450 kappaletta. Uutta ammustyyppiä pidetään hybridinä GPS-ohjattujen täsmäammusten ja ohjusten välillä.

Nammon tavoitteena on kehittää tykistöammus, jonka kantama olisi 150 kilometriä.

Boeing & Nammo recently successfully test-fired a #ramjet-powered artillery projectile on June 28, 2022. The 155mm projectile was fired out of a cannon & its ramjet engine ignited successfully. It demo'd flight stability with controlled engine combustion process.

(📸Boeing) https://t.co/vAlbzunnkH pic.twitter.com/DDM9gRgbsO

— Air Power (@MIL_STD) August 10, 2022