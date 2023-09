”Uusi talousajattelu ei purrut”

Ellun Kanat -viestintätoimistossa työskentelevä entinen kokoomuksen suunnittelupäällikkö Jukka Manninen katsoo kevään eduskuntavaaleissa vallinneen ”vanhat talouspoliittiset realiteetit”.

– Tämä äänestäjäkunnan ”vinoutuminen” oikealle, mutta pysyminen arvokysymyksissä ”normaalin” jakauman puitteissa kertoo siitä, että eduskuntavaaleissa vanhat talouspoliittiset realiteetit jyräsivät. Uusi talouspoliittinen ajattelu ei purrut, Jukka Manninen kirjoittaa X:ssä viitaten jakamaansa kuvaan.

Kuvassa näkyvät suomalaisten äänestäjien ideologiset jakaumat vasemmisto­–oikeisto- ja liberaali–konservatiivi-akseleilla. Kuva on osa Veikko Isotalon tutkimusta, jossa tarkasteltiin hallituspuolueita äänestäneiden ideologisiin ja asiakysymyksiin liittyviä eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia.

Äänestäjien painottuminen oikeistoakselille näkyy erityisesti vasemmisto-oikeisto-ulottuvuudella. Liberaali-konservatiivi-ulottuvuudella on jonkin verran enemmän hajontaa.

Isotalon tutkimuksessa todetaan, että oikeistolainen painotus on poikkeuksellista, sillä yleensä äänestäjät ovat painottuneet arvoasteikon keskikohtaan.

Tutkimuksen mukaan kokoomus ja perussuomalaiset saivat suurimmat äänisaaliit vahvasti oikeistolaisten äänestäjien keskuudesta.

– Kokoomuksen vaalivoitto tulikin yksinomaan oikeistolaisten äänestäjien tuella. Puolueen äänestäjistä vain 6 prosenttia sijoittui poliittiseen keskustaan tai vasemmistoon, kun loput 94 % sijoittuivat oikealle, tutkimusraportissa kirjoitetaan.

Kokoomus sai myös hallituspuolueista tasaisimman kannatuksen liberaalien ja konservatiivien keskuudessa äänten jakautuessa suunnilleen puoliksi.

Eniten ääniä konservatiiveilta saivat kristillisdemokraatit (78 prosenttia). Konservatiivien osuus perussuomalaisten saamista äänistä oli 67 prosenttia.

Isotalon mukaan tutkimuksessa nousi esiin kolme keskeistä havaintoa hallituspuolueiden äänestäjistä: äänestäjäkunta on kaikkien aikojen oikeistolaisin, perussuomalaiset on siirtynyt ”vahvasti oikealle” ja puolueiden äänestäjien keskuudessa on näkemyseroja sosiaalisissa ja kulttuuriin liittyvissä asiakysymyksissä.