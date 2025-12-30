Uusi jättivirasto sujuvoittaa asiointia

Lupa- ja valvontavirasto aloittaa toimintansa vuoden alussa.

Uuteen virastoon on koottu kaikki Valviran tehtävät, suurin osa nykyisten aluehallintovirastojen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävistä sekä pääosa Ely-keskusten ympäristöön liittyvistä tehtävistä. Samalla näiden virastojen toiminta päättyy. Lisäksi toimintansa aloittaa kymmenen alueellista elinvoimakeskusta.

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) kertoo, että valtion aluehallinnon uudistus on tämän hallituskauden merkittävimpiä uudistuksia.

– Se tukee kasvua ja alueellista elinvoimaa koko Suomessa. Valtakunnallisen Lupa- ja valvontaviraston perustaminen sujuvoittaa lupa-asioiden käsittelyä ja yhdenmukaistaa valvontakäytäntöjä sekä varmistaa oikeusturvan tasapuolista toteutumista koko maassa. Yksi kansallinen toimija on loogisempi kansalaisten ja yritysten näkökulmasta, minkä lisäksi se vahvistaa asiantuntijuutta, Ikonen sanoo tiedotteessa.

Viraston tehtävät koskevat sosiaali- ja terveysalaa, ympäristöasioita, työsuojelua, pelastustoimea, varautumista, koulutusta, kulttuuria ja varhaiskasvatusta ja tiettyjen alojen yritystoimintaa. Lisäksi Lupa- ja valvontaviraston yhteydessä toimivat adoptiolautakunta ja Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (Tukija).

Ministerin mukaan historiallinen uudistus selkeyttää valtion aluehallinnon rakennetta ja purkaa päällekkäisiä rakenteita.

Uudistuksen keskeisimpinä tavoitteina ovat valtakunnallisesti yhdenmukaiset toimintatavat, yhdenmukaisempi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta sekä asiakkaiden tasapuolinen kohtelu valtion aluehallinnolle kuuluvissa tehtävissä. Tavoitteena on myös vahvistaa talouden kestävää kasvua, kilpailukykyä ja alueiden elinvoimaa.

Yksi valtakunnallinen virasto mahdollistaa resurssien kohdentamisen niin, että lupaprosessit voidaan viedä sujuvasti ja tehokkaasti läpi sekä asiakkaan että viraston näkökulmasta.

– Esimerkiksi ympäristölupia on aiemmin pitänyt hakea useasta eri virastosta. Nyt luvat voi hakea yhdestä ja samasta viranomaisesta. Resurssien kohdentamisella on tarkoitus nopeuttaa muun muassa puhtaan siirtymän investointeja sekä kansallisesti tärkeitä hankkeita. Tämä yhden luukun malli edistää investointeja ja vihreää siirtymää, ministeri Ikonen toteaa.

Virasto on läsnä alueilla

Lupa- ja valvontavirasto jatkaa toimintaansa käytännössä nykyisten aluehallintovirastojen toimipaikoilla, eli sillä on 18 toimipaikkaa ympäri Suomen. Päätoimipaikka on Tampereella.

– Virastojen henkilöstö jatkaa työskentelyä nykyisillä alueilla, jotta varmistetaan valtion alueellinen läsnäolo ja alueellisten erityispiirteiden tuntemus. Kyseessä on nimenomaan koko Suomea palveleva valtion virasto, Ikonen sanoo.

Virasto toimii alueilla tiiviissä yhteistyössä muiden valtion viranomaisten, kuntien, hyvinvointialueiden, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Ahvenanmaan maakunnassa toimii jatkossakin Ahvenanmaan valtionvirasto.

Lupa- ja valvontaviraston yleishallinnollisesta ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö. Muut ministeriöt ohjaavat viraston toimintaa omilla toimialoillaan.

Virastossa työskentelee noin 2 000 ihmistä. Valtioneuvosto nimitti 18. joulukuuta viraston pääjohtajaksi Marko Pukkisen. Pukkinen siirtyy tehtävään Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan tehtävästä.