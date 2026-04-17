Uusi järjestelmä estää laivoja piiloutumasta valvonnalta

Tekoälyyn perustuvaa merialueen tiedustelua kehittävä Windward ja yhtenäistä alueellista tiedustelua kehittävä Vantor ovat ilmoittaneet strategisesta kumppanuudesta, jossa integroidaan Windwardin Maritime AI -alusta Vantorin satelliittiperustaiseen Sentry -valvontajärjestelmään.

Yhdistelmä tarjoaa puolustukselle, tiedustelulle ja kaupallisille toimijoille automatisoidun järjestelmän, joka näkee koko maailman laivaliikenteen reaaliajassa ja seuraa sitä.

Nykyinen järjestelmä kärsii siitä, että alusten havainnointi tehdään yhdellä järjestelmällä ja niiden tunnistus ja toiminnan analysointi toisella, jolloin analyytikot joutuvat käsin yhdistämään AIS-, radiotaajuus- ja SAR-datan sekä elektro-optisen kuvaston.

Tämä tuottaa ylitsepääsemättömiä ongelmia erityisesti silloin, kun alukset pimentävät sijaintinsa tahallaan, käyttävät häirintäsignaalia tai ilmoittavat vääriä sijainteja harhautustarkoituksessa.

– Aina indopasifiselta alueelta arktiselle alueelle meriliikenteestä on tulossa yhä kiistetympää ja monimutkaisempaa. Vastustajat hyödyntävät sensorien väliin jääviä saumoja, kytkevät AIS-lähettimiä pois päältä ja piilottavat identiteettinsä nopeammin kuin perinteinen valvonta pystyy seuraamaan, sanoo Vantorin tuotejohtaja Peter Wilczynski.

Hänen mukaansa uusi järjestelmä yhdistää alushavainnot, alusten tunnistuksen ja toiminnan yhdeksi, jatkuvaksi tiedustelusilmukaksi. Reagoivan analysoinnin sijasta järjestelmä tuottaa valmista materiaalia päätöksenteon tueksi.

Vantorin Sentry on automaattinen valvontajärjestelmä, joka hyödyntää yhtiön satelliittien elektro-optisia sensoreita ja kolmannen osapuolen synteettisen apertuurin tutkasensoreita (SAR), yhdistää niiden tuottaman kuvan ja syöttää sen tekoälyllä vahvistetulle tunnistusjärjestelmälle, joka tunnistaa jokaisen aluksen riippumatta siitä onko AIS käytössä vai ei.

Tämä tieto fuusioidaan Windwardin tiedustelutietoon, joka sisältää AIS- ja RF-datan, jolloin saadaan yhtenäinen operatiivinen kuva. Järjestelmä toimii globaalisti.