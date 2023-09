Uusi ilmiö levinnyt: Tarjoilijoille räyhätään, jos palvelua ei saa suomeksi

Ravintolapäällikkö Kaisu Mäki-Kojola kirjoittaa Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan uudesta ilmiöstä ravintoloissa.

– Olen työskennellyt ravintola-alalla lähes 20 vuotta ja niistä lähes puolet Helsingissä. Nyt työympäristössä on ollut huomattavissa selkeä asennemuutos. Olen valitettavasti joutunut esihenkilönä todistamaan varsinkin viime aikoina ilmiötä, joka on voimistunut pääkaupunkiseudulla: rasismia, töykeää käytöstä ja vihamielisyyttä. Tämä on kohdistunut ulkomaalaistaustaiseen työvoimaan, erityisesti niihin, joiden suomen kielen osaaminen on heikkoa tai välttävää, Mäki-Kojola kertoo.

Hän kuvailee asiakkaiden törkeää käytöstä.

– On kyselty suoraan jopa henkilön edellytyksiä asua Suomessa, kun ei osata suomen kieltä. Asiakkaat pyörittelevät silmiään, tiuskivat ja jopa huutavat tilanteissa, joissa kommunikointi suomen kielellä ei onnistu.

Mäki-Kojola muistuttaa, että ravintola-ala tarvitsee jatkuvasti ulkomaista työvoimaa. Lisäksi maahanmuuttajalle ala on hänen mukaansa loistava ympäristö suomalaisen yhteiskunnan pelisääntöjen ja työkulttuurin omaksumiseen ja myös kielen oppimiseen.

– Asiakkaiden huono ja pahimmillaan törkeä käytös ei kuitenkaan edistä näitä asioita eikä varmasti kannusta ketään suomen kielen opiskeluun tai puhumiseen. Koen, että jokaisella suomalaisella on vastuu siitä, että meidän maassamme on hyvä tehdä työtä – ammatista tai kielitaidosta riippumatta, hän kirjoittaa.