Uusi ennuste: Tällainen on jouluviikon sää

Joulua kohti edetään Suomessa vaihtelevassa säässä, kertoo Foreca.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF on julkaissut uuden kuukausiennusteen. Sen perusteella Suomeen on jouluviikolla luvassa niin keskimääräisiä lämpötiloja kuin paikoin keskimääräistä lämpimämpiä ja keskimääräistä kylmempiäkin lämpötiloja.

– Viikon keskilämpötilan osalta ennuste on melko epävarma. Tämä johtuu siitä, että matalapaineiden reitti kulkee Suomen yli tai välittömässä läheisyydessä. Lännessä ja pohjoisessa viikon keskilämpötila kallistunee hieman tavanomaista kylmemmän puolelle, idässä voi olla paikoin hieman keskimääräistä lauhempaa, kertoo meterorologi Joonas Koskela Forecan blogissa.

Ennusteen mukaan sateita esiintyy tavallista enemmän.

– Suomen sää on tällä viikolla vaihtelevaa ja epävakaista. Matalapaineiden painopiste on Pohjois-Euroopan yllä ja sää on ennusteen mukaan Suomessa tavanomaista sateisempaa. Varsinkin itärajalla voi paikoin sataa selvästi tavanomaista enemmän, Koskela sanoo.

Tiistaina maan eteläosassa ja paikoin maan keskiosassa sataa vettä. Pohjoisemmassa sataa lunta.

– Alkuviikon aikana lännestä saapuvan voimakkaan matalapaineen ennuste on pysynyt viime päivinä melko samanlaisena. Viikon puolivälistä eteenpäin ennustettavuus on kuitenkin vielä melko heikko. Viikonlopuksi on saapumassa toinen voimakas matalapaine Suomen lounaispuolelle, mutta pienetkin muutokset sen reitissä vaikuttavat säähän varsin paljon, Koskela kertoo.

– Tiistain voimakkaan matalapaineen vesisateet ja plusasteet vähentävät lumipeitettä maan etelä- ja keskiosasta, mutta viikonlopun matalapaineen sateet näyttäisivät olevan pääosin lunta tai räntää maan eteläosassakin. Suurimmassa osassa maata pysytään tiistain lämpimän hönkäyksen jälkeen pakkasen puolella ainakin viikonloppuun asti, hän jatkaa.

Jouluaaton sää näyttää myös vaihtelevalta.

– Pitkän ajan säätilastojen mukaan keskimääräiset ylimmät lämpötilat ovat jouluaaton tienoilla maan etelä- ja länsiosassa enimmäkseen −2 ja 2 asteen välillä, idässä 0–4 pakkasastetta ja pohjoisessa laajalti 0–8 pakkasastetta, Koskela kertoo.

Joulupäivänä sää ennusteen mukaan kylmenee.

– Joulukuun 25. päivä alkavalla viikolla matalapaineiden painopiste siirtyy ennusteen mukaan Pohjois-Euroopan yltä hieman idemmäksi. Tämä johtaisi Pohjois-Euroopan alueella siihen, että vallitseva tuulen suunta on pohjoisen kantilta. Ennusteen mukaan viikko onkin Pohjoismaissa tavanomaista viileämpi. Ennusteessa on kuitenkin paljon epävarmuutta, meteorologi toteaa.

Sademääräennusteessa ei näy Suomessa merkittävää poikkeamaa tavanomaisesta.

– Ennusteessa on kuitenkin sateidenkin osalta epävarmuutta johtuen matalapaineiden liikkeistä Suomen läheisyydessä. Tavanomaista sateisemmankaan sään mahdollisuutta ei voi sulkea pois.