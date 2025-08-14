Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Suomalaisten palkansaajien mediaanitulot ylittivät 4000 euroa kesäkuussa., LEHTIKUVA / MILLA TAKALA

Uusi ennätys: Suomalaisen palkansaajan tulot nousivat yli 4000 euron

  • Julkaistu 14.08.2025 | 09:56
  • Päivitetty 14.08.2025 | 10:10
  • Palkat
Kesäkuun piikkiä selittää muun muassa lomarahojen maksu.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Suomessa tavallisen palkansaajan mediaanitulot ylittivät kuluvan vuoden kesäkuussa ennakkotietojen mukaan ensimmäisen kerran 4000 euroa kuukaudessa.

Asiasta huomauttaa muun muassa Suomen Yrittäjien johtaja, pääekonomisti Juhana Brotherus viestipalvelu X:ssä.

– Kesäkuussa toki aina piikki lomarahojen maksun takia, mutta tulotiedot todelliset ja eurot ei valehtele. Lisätulot jääneet sukanvarteen, tilivarojen ennätys rikkoutui samalla, hän kirjoittaa.

Brotherus viittaa Suomen Pankin vastikään julkaisemiin tietoihin joiden mukaan kesäkuun lopussa suomalaisten kotitalouksien talletuskanta oli kaikkien aikojen suurin, 114,7 miljardia euroa. Se oli lähes neljä miljardia euroa suurempi kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Kesäkuun lopussa kotitalouksien talletuksista 69,9 miljardia euroa oli yön yli -talletuksia, 15,4 miljardia euroa määräaikaistalletuksia ja 29,4 miljardia euroa sijoitustalletuksia.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS
Verkkouutiset
© Verkkouutiset | ISSN 1458-4441

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)