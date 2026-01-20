Uuden loistoristeilijän rakentaminen alkoi Turussa

Meyer Turun telakalla aloitettiin maanantaina Icon-luokan viidennen aluksen tuotanto.

Perinteinen teräksenleikkuuseremonia käynnisti runsaan kahden vuoden rakennus- ja varustelutyön, johon osallistuu tuhansia eri alojen ammattilaisia. Valmistuessaan alus saa Royal Caribbean Groupin laivastossa tärkeän roolin osana täysin uudenlaiset lomat mahdollistavaa Icon-luokkaa. Aluksen nimi paljastetaan myöhemmin.

– Icon 5 on jälleen todiste Meyer Turun ainutlaatuisesta kyvystä suunnitella ja rakentaa tulevaisuuden risteilyaluksia. Yhteistyössä kumppanimme Royal Caribbeanin ja koko meriteollisuusverkoston kanssa opimme lisää jokaisesta Icon-aluksesta ja pystymme sarjan edetessä rakentamaan laivoja yhä tehokkaammin ja laadukkaammin. Yhtiömme käynnistämä 150 miljoonan euron investointiohjelma tukee osaltaan telakan valmiuksia kehittää toimintaansa, kertoo Meyer Turun toimitusjohtaja Casimir Lindholm tiedotteessa.

Kukin Icon on arvoltaan noin kaksi miljardia euroa, mistä laivan korkean kotimaisuusasteen myötä 70 prosenttia jää Suomeen.

– Lisäksi jokainen tämän kokoluokan alus luo maahamme työllisyyttä 13 000 henkilötyövuoden edestä, Lindholm kertoo.

Icon 5:n suunniteltu luovutusajankohta on kesällä 2028.

Meyer Turun telakalla rakennetaan parhaillaan myös kolmatta ja neljättä Icon-sarjan laivaa. Tulevana kesänä luovutettava numero kolme eli Legend of the Seas aloittaa aikaisemmista sisaristaan poiketen heinäkuussa risteilyt Välimerellä. Alus liikennöi talven Karibialla ja palaa Eurooppaan jälleen kesäkaudeksi 2027.

Meyer Turulla on optiot myös kuudennesta ja seitsemännestä Icon-luokan aluksesta. Meyer Turku ja Royal Caribbean solmivat viime syksynä yhteistyösopimuksen laivojen rakentamisesta Turun telakalla vuoteen 2036 saakka.

Icon-alusten lisäksi Meyer Turku rakentaa yhteistyötelakoillaan kahta monitoimista ulkovartiolaivaa, jotka luovutetaan tilaajalleen Rajavartiolaitokselle vuoden 2026 aikana.