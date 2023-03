Uuden kirjan pommi: Tarja Halosen neuvonantaja uskoi toimineensa Irak-skandaalissa presidentin tahdosta

– En tiedä onko vaikutelmani oikea, mutta uskoisin TP:n halunneen kauttani saattaa tässä käsittelemäni asiat tietoosi.

Näin kuuluu dramaattinen loppulause silloisen tasavallan presidentti Tarja Halosen neuvonantajan Martti Mannisen Yksityinen viesti/Lounas TP:n kanssa 20.3.2003 -muistiossa 20. maaliskuuta 2003.

Martti Manninen faksasi ohessa kokonaan näkyvän yksisivuisen muistion juuri eduskuntavaalit voittaneelle tulevalle pääministerille Anneli Jäätteenmäelle.

Ajankohta oli Irakin sodan alkamispäivän ilta. ”TP” tarkoittaa tasavallan presidenttiä.

Mannisen faksit johtivat osaltaan Jäätteenmäen eroon pääministerin paikalta Irak-skandaalissa kesäkuussa 2003.

Keskiviikkona ilmestyvässä Lauri Kontron Anneli Jäätteenmäki – Taipumaton -kirjassa (Otava) julkaistu muistio kytkee näin presidentti Tarja Halosta Anneli Jäätteenmäen tuolloiseen informointiin. Halosen neuvonantaja Manninen katsoi muistion mukaan siis toimineensa presidentin tahdosta.

– Mannisen lyhyt viesti päättyi toteamukseen, joka julkisuuteen tullessaan olisi ollut poliittista dynamiittia, kirja luonnehtii ”uskoisin TP:n halunneen” -kohtaa muistiossa.

– Joskus henkilökohtaiset viestit voivat muuttaa tapahtumien kulkua, kun ne tulevat julkisuuteen. Tällä Mannisen viestillä olisi suurella todennäköisyydellä ollut tällainen vaikutus.

Kirjan mukaan on mysteeri, miksi viesti eli oheinen yhden sivun muistio ei koskaan tullut julki.

– Jos viesti olisi julkaistu, tulevien tapahtumien kulku olisi saattanut muuttua. Manninen uskoi, että Halonen halusi neuvonantajansa välittävän Jäätteenmäelle tietoja lounaskeskustelun sisällöstä. Neuvonantaja teki työtä käskettyä.

Kirja on kirjoitettu muodossa, jossa Anneli Jäätteenmäki ei puhu itse, vaan teksti on Kontron. Jäätteenmäeltä kirjassa on ainoastaan teoksen dramaattinen lähtösitaatti:

Olin ajatellut kirjoittaa kirjani itse, mutta uinuvien muistojen, itse syvälle koteloimieni tapahtumien ajattelu ei ole ollut helppoa. Arkistojen kaivelu sai näkemään painajaisia. Etäältä ja ulkopuolelta näkee selvemmin. Kirjassa on minullekin uutta. Koskaan ei näköjään voi tietää, mitä menneisyydessä vielä tapahtuu. Anneli Jäätteenmäki

Presidentti Tarja Halonen sanoi kesäkuussa 2003, ettei tiennyt Martti Mannisen toiminnasta eli Anneli Jäätteenmäen informoinnista. Halonen ei halunnut antaa kirjaan haastattelua. Oikeustieteen kandidaatti Martti Manninen ei vastannut kirjan haastattelupyyntöön.