USU: Yli 80 odottaa paikkaa valtion koulukoteihin

Valtion koulukoteihin on tällä hetkellä jonossa yli 80 lasta, kun paikkoja koulukodeissa on yhteensä 108, Uutissuomalainen kertoo.

Valtion lastensuojeluyksiköiden johtajan Kaisa Lepolan mielestä koulukotien paikkamäärä ei ole riittävä ja sitä pitäisi lisätä. Hänen mukaansa jonotilanne kuvastaa sitä, kuinka paljon vaativaa hoitoa tarvitsevia lapsia on yhteiskunnassamme. Viime vuonna koulukodeissa oli yhteensä 283 eri lasta.

Koulukodit on tarkoitettu 12–17-vuotiaille, mutta pääosa nuorista on 14–17-vuotiaita.

– Lasten tilanteet ovat vaikeampia kuin ennen ja haastavat, moninaiset vaikeudet ovat kestäneet pitkään, Lepola sanoo USU:lle.

Valtion koulukoteja on viisi, ja ne sijaitsevat vanhoissa, kartanotyyppisissä ympäristöissä. Lepolan mukaan olemassa oleviin kiinteistöihin on mahdollista lisätä vielä jonkin verran paikkoja, mutta jo nyt käynnissä on mittavia perusparannus- ja uudisrakennushankkeita.

Vuosina 2025–2026 koulukoteihin on luvassa 12 lisäpaikkaa: kahdeksan Pirilään Pietarsaaren kupeeseen ja nelipaikkainen osasto Liminkaan.

Osastopaikkojen lisäämistä hankaloittaa osaltaan henkilöstön saatavuus. Tänä syksynä kaksi osastoa on jouduttu sulkemaan, koska henkilökuntaa ei ole riittävästi.