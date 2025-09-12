USU: Yli 280000 influenssarokotetta kadoksissa

Valtion viime talvikaudelle hankkimista influenssarokotteista yli 280 000 annosta on kadonnut, eli niistä ei löydy merkintää terveydenhuollon rekistereistä, kertoo Uutissuomalainen.
Kadonneiden annosten osuus on noin 17 prosenttia kaikista julkiseen terveydenhuoltoon viime kaudella hankituista influenssarokotteista.
Rokotteiden katoaminen ei ole USU:n mukaan uusi ilmiö. Pahimmillaan kadoksiin eli vaille rekisterimerkintää on jäänyt jopa yli 25 prosenttia hankituista rokotteista.
– Emme tiedä tarkalleen, mitkä kaikki syyt ovat tämän vuodesta toiseen toistuvan ilmiön takana. Onko kyse vain tiedonsiirron ongelmista vai jääkö annettuja annoksia merkitsemättä potilaskertomuksiin, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek USU:lle.
– Asiasta on puhuttu eri toimijoiden kanssa, ja THL:n lääketukkukauppa on kovasti yrittänyt saada selvyyttä asiaan siinä onnistumatta.
Kadonneet rokoteannokset vaikuttavat USU:n mukaan rokotteiden suojatehon arvioon.
Suojateho lasketaan valtakunnallisen rokoterekisterin luvuista. Jos kirjaukset eivät pidä paikkaansa, arvio rokotteen tehosta ei välttämättä ole luotettava.