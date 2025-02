USU: Valviran ylijohtaja toivoo lisäaikaa hyvinvointialueille

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontaviraston Valviran ylijohtaja Markus Henriksson näkee Uutissuomalaisessa perusteltuna, että hyvinvointialueet saisivat lisäaikaa alijäämien kattamiseen. Samoin totesi aiemmin Talouspolitiikan arviointineuvosto.

Jos hyvinvointialueille annettaisiin lisäaikaa, voisivat ne Henrikssonin mukaan noudattaa sekä rahoituslakia että järjestää lakisääteiset palvelunsa.

– Tai sitten pitää todeta, että yhteiskunta on niin hankalassa tilanteessa, että lainsäädännön lupaus esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitotakuusta on epärealistinen ja sitä pitää muuttaa, hän toteaa Uutissuomalaisessa.

Henrikssonin mielestä hoitotakuun löyhentäminen ei ole järkevää, kun hoitoonpääsy on Suomessa kansainvälisesti katsottuna muutenkin hidasta.

– Totuus on, että erikoissairaanhoidon jonoissa on kärsiviä ihmisiä, eivätkä he mitään luksushoitoa jonota.

Henriksson pitää julkista keskustelua hyvinvointialueita kohtaan epäreiluna ja turhaan syyllistävänä. Ongelmat ovat hänen mukaansa alkaneet jo kuntapohjaisen järjestelmän aikana.

Hän korostaa, että hyvinvointialueilla tehdään työtä vaikeassa tilanteessa.