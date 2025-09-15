Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Turkistarha Kalajoella 22. elokuuta 2023. LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

USU: Turkistarhat asentaneet lintuinfluenssan takia lintuverkkoja

  • Julkaistu 15.09.2025 | 07:00
  • Päivitetty 15.09.2025 | 07:00
  • Lintuinfluenssa
Aluehallintoviraston mukaan tarhat ovat varautuneet lintuinfluenssaan hyvin.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Turkistarhat ovat asentaneet lintuinfluenssan takia hyvin lintuverkkoja. Näin kerrotaan Uutissuomalaiselle Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

– Tarhaajat ovat ottaneet asian vakavasti. Epäkohtia on ollut vähän. Voi sanoa, että verkkoja on kaikilla tarhoilla, sanoo läänineläinlääkäri Matti Nyberg.

Toissa vuonna Suomen turkistarhoilla lopetettiin lintuinfluenssan takia peräti 472 000 eläintä. Viime vuoden alussa astui voimaan asetus, joka määräsi, että tarhojen on oltava suojattuja siten, etteivät linnut pääse kosketuksiin eläinten kanssa.

Kuntien eläinlääkärit tekevät tarhoille tarkastuksia. Tänä vuonna tarhoja on tarkastettu 232, kun kaikkiaan niitä on 240.

– Pääsääntöisesti tarkastustulokset ovat olleet hyviä. Puutteita havaittiin 35 tarhalla, läänineläinlääkäri Anna Jeshoi kertoo Uutissuomalaiselle.

Luonnonvaraiset linnut ovat suurin lintuinfluenssan tartuntalähde turkiseläimille, joten lintujen hyvä terveystilanne vaikuttaa suoraan myös turkiseläinten tartuntatilanteeseen.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)