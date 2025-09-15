USU: Turkistarhat asentaneet lintuinfluenssan takia lintuverkkoja

Turkistarhat ovat asentaneet lintuinfluenssan takia hyvin lintuverkkoja. Näin kerrotaan Uutissuomalaiselle Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

– Tarhaajat ovat ottaneet asian vakavasti. Epäkohtia on ollut vähän. Voi sanoa, että verkkoja on kaikilla tarhoilla, sanoo läänineläinlääkäri Matti Nyberg.

Toissa vuonna Suomen turkistarhoilla lopetettiin lintuinfluenssan takia peräti 472 000 eläintä. Viime vuoden alussa astui voimaan asetus, joka määräsi, että tarhojen on oltava suojattuja siten, etteivät linnut pääse kosketuksiin eläinten kanssa.

Kuntien eläinlääkärit tekevät tarhoille tarkastuksia. Tänä vuonna tarhoja on tarkastettu 232, kun kaikkiaan niitä on 240.

– Pääsääntöisesti tarkastustulokset ovat olleet hyviä. Puutteita havaittiin 35 tarhalla, läänineläinlääkäri Anna Jeshoi kertoo Uutissuomalaiselle.

Luonnonvaraiset linnut ovat suurin lintuinfluenssan tartuntalähde turkiseläimille, joten lintujen hyvä terveystilanne vaikuttaa suoraan myös turkiseläinten tartuntatilanteeseen.