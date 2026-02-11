USU: Syyttäjältä päätös Timo Vornasen ampumistapauksessa

Syyttäjä ei aloita esitutkintaa kansanedustaja Timo Vornasen (tv.) ampumistapaukseen liittyvän videomateriaalin väitetystä katoamisesta, kertoo Uutissuomalainen.
Vornasen mukaan hänen poliisilta käyttöönsä saamasta valvontakameramateriaalista on kadonnut 31 minuuttia, ja se sisälsi puolustukselle oleellista tietoa. Hänen mukaansa materiaali hävisi heti tutkinnan alussa joko poliisin tai ravintolan hallusta. Vornanen teki keskusrikospoliisille tutkintapyynnön kadonneeksi väittämästään videotallenteesta.
– Poliisin toiminnassa ei ole syytä epäillä rikosta, kertoo erikoissyyttäjä Tarmo Tanner valtakunnansyyttäjän toimistosta Uutissuomalaiselle.
Vornanen ampui huhtikuussa 2024 Helsingissä ravintola Ihkun edustalla yöllä aseella laukauksen maahan ja osoitti aseella kahta ihmistä.
Helsingin käräjäoikeus tuomitsi hänet joulukuussa tapauksesta kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Vornasen syyksi luettiin pahoinpitely, kaksi laitonta uhkausta, varomaton käsittely, ampuma-aserikos ja ampuma-aserikkomus. Vornanen on valittanut saamastaan tuomiosta hovioikeuteen.