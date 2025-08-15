Verkkouutiset

Lintuja turkistarhan yllä Kalajoella elokuussa 2023. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

USU: Suomessa havaittu lintuinfluenssaa kymmenen tapausta

  • Julkaistu 15.08.2025 | 15:52
  • Päivitetty 15.08.2025 | 15:52
  • Taudit
Tämän vuoden määrä on pieni takavuosiin nähden.
Suomessa on tänä vuonna havaittu yhteensä kymmenen lintuinfluenssatapausta, kertoo Uutissuomalainen. Ruokaviraston mukaan tapauksista 7 on ollut luonnonvaraisilla linnuilla ja 3 nisäkkäillä.

Kesällä taudista on tehty kolme havaintoa: ketusta Kuopiossa, kalalokista Helsingissä ja maakotkasta Utsjoelta. Muut lajit, joista lintuinfluenssaa on tänä vuonna havaittu, ovat saukko, valkoposki- ja kanadanhanhi, kanahaukka sekä naakka.

Kymmenen tapausta ei ole Ruokaviraston mukaan suuri määrä. Viime vuonna lintuhavaintoja oli vain yksi, mutta toissa vuonna 84. Vuonna 2022 tapauksia oli 58 ja vuonna 2021 jopa 110. Sitä ennen kolmena vuonna oli vain muutama havainto.

Ruokaviraston erityisasiantuntija Tiia Tuupanen arvelee yhdeksi syyksi lintuinfluenssan vähäisyyteen sen, että linnut ovat luultavasti saaneet taudille jonkinasteista immuniteettia.

