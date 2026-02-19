USU: Nuorten hiihtäjien määrä romahti

Maastohiihdossa kilpailevien lasten ja nuorten määrä on Suomessa romahtanut, kertoo Uutissuomalainen.

Viime vuonna maastohiihdossa oli enää alle 2 800 junioria, joilla oli skipassi tai lisenssi. Vielä vuonna 2005 lisenssijunioreita oli yli 8 500.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Mainos - sisältö jatkuu alla

Juniorien määrän vähentyminen tarkoittaa, että myös tulevat huippu-urheilijat seuloutuvat yhä pienemmästä joukosta. Moni pohtii, löytyykö Suomesta jatkossa enää huippuyksilöitä, joista tulee uusia olympiamitalisteja tai maailmanmestareita.

Hiihtoliiton huippu-urheilujohtajan Petter Kukkosen mukaan kriittinen raja voi tulla vastaan lähivuosina, koska syntyvyys laskee entisestään.

– Tämä on iso haaste. Vielä tällä hetkellä meillä on riittävästi massaa huippujen löytämiseksi, mutta jos juniorimäärän lasku jatkuu vielä vuosia, tulemme pisteeseen, jossa superlupausten löytäminen vaikeutuu merkittävästi, Kukkonen arvioi USU:lle.