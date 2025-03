USU: Näin puolueet onnistuivat houkuttelemaan jo aiempia ehdokkaitaan

Huhtikuussa järjestettävien kunta- ja aluevaalien ehdokasasettelu on saatu valmiiksi torstaina. Uutissuomalainen teetti tutkimuksen ehdokkaiden uudelleenasettumisesta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että kuntavaalit houkuttelevat edellisiin vaaleihin osallistuneita ehdokkaita enemmän kuin samaan aikaan pidettävät aluevaalit.

Kuntavaaleissa puolueet ovat asettaneet keskimäärin 53 prosenttia vuoden 2021 kuntavaalien ehdokkaista uudelleen ehdolle, kun aluevaaleissa vastaava osuus vuoden 2022 ehdokkaista on 43 prosenttia. Tieto on peräisin Uutissuomalaisen Suomen vaalidatapalvelu oy:ltä tilaamista tilastoista.

– Kuntavaalien mielekkyys lähtee siitä, että kunnissa on helpompi vaikuttaa arkea lähellä oleviin ja laajempiin asiakokonaisuuksiin kuin hyvinvointialueilla. Vaikka hyvinvointialueilla on periaatteessa itsehallinto, niiden liikkumavara päätöksenteossa on pienempi, selittää Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom Uutissuomalaiselle.

Kuntavaaleissa eduskuntapuolueista suhteellisesti eniten vanhoja ehdokkaita houkutteli perussuomalaiset, joiden listalla peräti 63 prosenttia ehdokkaista oli aiemmissa kuntavaaleissa ehdolla. Vähiten vanhoja ehdokkaita on asettunut ehdolle Liike Nyt, jolla uudelleen asettuvia ehdokkaita on 32 prosenttia.

Aluevaaleissa puolestaan eniten viime vaaleissa ehdolla olleita ehdokkaita houkutteli SDP. Sen listalla 47 prosenttia on ollut ehdolla vuoden 2022 vaaleissa. Liike Nyt sai myös aluevaaleissa listoilleen vähiten uudelleenasettuvia ehdokkaita. Heillä paikkansa uusimista havittelee 32 prosenttia ehdokkaista.

Nykyisistä kunnanvaltuutetuista 28 prosenttia ei asettunut enää ehdolle lainkaan näissä vaaleissa. Yleisintä tämä oli Liike Nytin valtuutetutuilla, joista peräti 63 prosenttia ei ole enää ehdolla tänä keväänä. Toiseksi eniten paikastaan luopujia on keskustalla ja perussuomalaisilla, kummallakin 31 prosenttia.

Myös aluevaaleissa Liike Nytin aluevaltuutetut ovat jääneet pois ehdokaslistoilta useimmin, sillä peräti 85 prosenttia ei ole enää ehdolla.

Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi niiden kansanedustajien määrä, jotka ovat kolmoisroolissa, eli ovat ehdolla oman kansanedustajan tehtävänsä lisäksi sekä alue- että kuntavaaleissa. Yhteensä kolmoisrooliin hakee 36 kansanedustajaa. Näistä selvästi eniten, 14 henkilöä, on kokoomuksen edustajia. Seuraavaksi eniten heitä on SDP:llä, kuuden henkilön verran.

Kunta- ja aluevaalit käydään 13. huhtikuuta.