USU: Lautamiehet pysyvät ainakin toistaiseksi

Käräjäoikeuksien lautamiesjärjestelmään ei tule muutoksia lähitulevaisuudessa. Näin arvioi oikeusministeri Leena Meri (ps.) Uutissuomalaiselle.
Hänen mukaansa lautamiesjärjestelmä on kustannustehokas ja kokoonpanosääntelyn kannalta perusteltavissa oleva malli.
Hallitusohjelmaan on kirjattu, että lautamiesten nykyiselle valintamenettelylle etsitään vaihtoehtoja siten, että puolueet irrotetaan valintamenettelystä. Nyt lautamiehet valitaan kunnanvaltuustoissa.
Lisäksi säästöpaineiden takia oikeusministeriössä on laadittu arviomuistio lautamiesten lakkauttamisesta.
– Lautamiesjärjestelmän tulevaisuuteen on etsitty vaihtoehtoja kattavasti. Kaikissa vaihtoehdoissa on omat ongelmansa ja määrärahatarpeensa, Meri kertoo Uutissuomalaiselle.
Käräjäoikeudessa lautamiehet eli maallikkotuomarit osallistuvat rikos- ja maaoikeusasioiden käsittelyyn. Kokoonpanossa on yleensä yksi lainoppinut puheenjohtaja ja kaksi lautamiestä.
Meren mielestä lautamiesjärjestelmää ei tulisi lakkauttaa kesken vaalikauden. Nykyiset lautamiehet ovat juuri aloittaneet tehtävässään.
Asia jakaa puolueita ja kansalaisia. Lakkauttamisten kannalla on ollut muun muassa oikeusministeriön vt. kansliapäällikkö Antti Leinonen, Tuomioistuinvirasto, Tuomariliitto ja Asianajajaliitto. Maallikkotuomarien liitto puolestaan on lakkauttamista vastaan.
Suomessa on hieman alle 1 300 lautamiestä. Viime kaudella lautamieskokoonpanolla käsiteltiin noin 13 500 rikosasiaa ja noin 550 riita-asiaa.