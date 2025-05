USU: Lastenkirjojen suosio ennätystasolla

Lastenkirjoja lainataan kirjastoista nyt enemmän kuin koskaan, kertoo Uutissuomalainen (USU).

Valtakunnallisten kirjastotilastojen mukaan viime vuonna lainattiin yli 38 miljoonaa lastenkirjaa. Lastenkirjoilla tarkoitetaan kaikkia lasten ja nuorten painettuja kaunokirjoja ja tietokirjoja.

Kasvu on ollut nopeaa, sillä viime vuosikymmenellä lastenkirjojen vuotuinen lainausmäärä pyöri alle 30 miljoonassa kirjassa ja koronavuonna 2020 se notkahti alaspäin. Sen jälkeen luku on kasvanut jopa kymmenen prosentin vuosivauhtia, vaikka samaan aikaan lasten ja nuorten määrä on vähentynyt.

Nousun taustalla on kirjastojen tekemä pitkäjänteinen lukemisen edistämistyö ja lisääntynyt yhteistyö koulujen, varhaiskasvatuksen ja nuorisotoimen kanssa, arvioi USU:lle kirjastotoimen ylitarkastaja Jonna Toukonen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

Lastenkirjojen lainausmäärät ovat kasvaneet noin kolmessa kunnassa neljästä, joten kasvu ei koske koko maata. Osin taustalla ovat erot väestöpohjassa ja ikärakenteessa, mutta myös kuntien omalla toiminnalla on vaikutusta.