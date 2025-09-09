USU: Kolme hyvinvointialuetta saatetaan liittää toisiinsa

Hyvinvointialueiden mahdollisia liittämisiä toisiinsa ei ehditä aikataulusyistä toteuttaa tällä hallituskaudella eli kevääseen 2027 mennessä. Näin toteaa kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) Uutissuomalaiselle.

Kolme hyvinvointialuetta – Keski-Suomi, Lappi ja Itä-Uusimaa – on tällä hetkellä arviointimenettelyssä, jonka tuloksena alueita voidaan liittää toisiinsa.

– Arviointimenettelyssä työryhmät työskentelevät tulevan talven yli. Sitten vasta tehdään johtopäätöksiä. Nämä ovat pitkiä prosesseja, siksi mahdolliset varsinaiset liitokset eivät aikataulusyistä edes olisi tällä hallituskaudella mahdollisia, Ikonen sanoo.

Liitoksista saatetaan kuitenkin ehtiä päättää jo tällä hallituskaudella. Arviointimenettelyn tuloksena laaditaan toimenpidesuosituksia, joista yksi voi olla aluejakoselvityksen käynnistäminen.

– Aluejakoselvitys on erillinen selvitys, joka ottaa oman aikansa. Sen jälkeen on vasta päätösten aika.

Ikosen mielestä nyt on tärkeää keskittyä arviointimenettelytyöhön ja sitten, jos tilanne vaatii, on aika keskustella liitoksista.

Ministeri kannustaa alueita keskittymään toiminnan ja talouden saattamiseen tasapainoon.

– Tärkein viestini on, että kaikki alueet jatkavat työtä ja uudistuksia loppuvuotta kohti. Talouden ja toiminnan yhteensovittaminen on kriittisen tärkeää, hän toteaa Uutissuomalaiselle.

Kesäkuussa alkaneet kolme arviointimenettelyä käynnistettiin alueiden vuosi- ja lainanhoitokatteeseen liittyvien ongelmien sekä lainanottovaltuutuksen ottamisen takia.

Hyvinvointialueiden tuoreimmista tilinpäätösennusteista käy ilmi, että 11 hyvinvointialuetta on saamassa taloutensa tänä vuonna plussalle. Sen sijaan kymmenen aluetta on jäämässä vielä tänäkin vuonna alijäämäiseksi.