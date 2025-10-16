USU: Kolme hyvinvointialuetta jäi ilman lisärahaa, yksi vie asian oikeuteen

Kolme hyvinvointialuetta on saanut hallitukselta kielteisen päätöksen lisärahoitushakemuksiinsa. Asiasta kertoo Uutissuomalainen.

Etelä-Pohjanmaan lisärahoitushakemuksen hallitus hylkäsi jo kesäkuussa. Viime viikon torstain istunnossa hylkäyksen saivat myös Etelä-Karjalan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueet.

Kaikkiaan lisärahoitushakemuksia on tehnyt tänä vuonna kuusi hyvinvointialuetta. Edelleen käsittelyssä ovat Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen hakemukset.

Yksikön päällikkö Tanja Rantanen valtiovarainministeriöstä kertoo, että lisärahoitusta voidaan lain mukaan myöntää vain, jos rahoituksen taso on riittämätön turvaamaan lakisääteiset palvelut ja perusoikeuksien toteutumisen. Tällaista vaaraa ei alueilla hänen mukaansa ole havaittu.

– Etelä-Pohjanmaasta totesimme, että palvelut eivät ole vaarantuneet ja alueella on käyttämätöntä tehostamispotentiaalia talouden tasapainottamiseksi, Rantanen sanoo USU:lle.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle taas on Rantasen mukaan kertymässä tänä vuonna reilusti ylijäämää ja palvelut toteutuvat varsin hyvin. Etelä-Karjalan taloustilanne on tiukempi, mutta sielläkin olisi hänen mukaansa mahdollista kohdentaa uudelleen varoja.

Rantanen muistuttaa, että isotkaan kertyneet alijäämät eivät ole peruste lisärahoituksen saamiselle.

Etelä-Karjalan hyvinvointialue aikoo valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen ja tehdä kantelun oikeuskanslerille. Myös Etelä-Pohjanmaa on jo valittanut lisärahoituksensa hylkäämisestä, sen sijaan Varsinais-Suomi ei aio valittaa.