USU: Kiistelty Evon tiedekansallispuisto ei etene tällä vaalikaudella

Kanta-Hämeeseen Evolle kaavailtu tiedekansallispuisto ei etene tällä vaalikaudella, Uutissuomalainen kertoo. Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoo USU:lle, että esitystä ei ehditä enää antaa.

– Lakiesityksen antaminen Evon tiedekansallispuiston perustamiseksi vaatisi, että kaikki hallituspuolueet ovat sen takana. Nyt näin ei ole ollut, Ohisalo kommentoi USU:lle.

Viimeiset vaalikauden aikana käsiteltävät hallituksen esitykset pitää antaa viimeistään 17. marraskuuta eli kahden kuukauden päästä.

Hallituksessa on Uutissuomalaisen tietojen mukaan keskustelu Evosta, mutta selvää yhteistä näkemystä tiedekansallispuistosta ei ole löytynyt. Ohisalon mukaan hankkeesta ei ole kuitenkaan luovuttu.

Evon alueen kehittämisestä on kiistelty jo lähes kaksi vuotta. Vihreiden vetämä ympäristöministeriö esitti maailman ensimmäisen tiedekansallispuiston perustamista Evolle valtion retkeilyalueelle marraskuussa 2020. Keskustavetoinen maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on vastustanut tiedekansallispuistoa alusta asti. Ministeriö haluaa säilyttää Evon valtion retkeilyalueena. Ohisalon mielestä eri näkemyksiä voisi ”kenties” sovittaa yhteen niin, että Evolle tuotaisiin sekä tiedekansallispuisto että retkeilyalue, koska kyseessä on ”poikkeuksellisen laaja ja arvokas metsämanner”.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvista (kesk.) ei tavoitettu perjantaina kommentoimaan Evon tilannetta.