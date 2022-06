USU: Jo 20000 kotimaista yritystä palkannut ukrainalaisia

Suomen Yrittäjien teettämän yrittäjägallupin mukaan seitsemän prosenttia pienistä tai keskisuurista yrityksistä on työllistänyt Ukrainasta sotaa paenneita.

Tämä tarkoittaa noin 20 000 pk-yritystä.

– Tätä voi pitää hyvänä määränä, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi Uutissuomalaiselle.

Suomessa on tilapäistä suojelua hakeneita ukrainalaisia arviolta vajaat 28 000. Lukema on siis suuri. Pentikäisen mukaan tätä selittää moni asia.

– Kaikki sotaa paenneet ukrainalaiset eivät ole hakeneet tilapäistä suojelua, vaan ukrainalaisia on maassa todennäköisesti enemmän. EU:n alueella noin kaksi kolmesta sotaa paenneesta ukrainalaisesta on tilapäisen suojelun piirissä, Pentikäinen toteaa

– Lisäksi yksi henkilö on voinut olla useamman yrityksen palveluksessa. Ukrainalaisista osa on myös paennut aiempaa sotaa, joka on ollut käynnissä jo lähes kymmenen vuotta.

Eniten ukrainalaisia ovat työllistäneet teollisuusyritykset, joista 24 prosenttia on palkannut ukrainalaisia.

Gallupin teki tutkimusyhtiö Kantar. Siihen vastasi 1022 pk-yrityksen edustajaa.