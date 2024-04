USU: Helsinki Pride vaatii puolueilta eheytyshoitojen kieltämistä

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia tukeva Helsinki Pride -yhteisö ottaa tämän vuoden Helsinki Pride -tapahtumaan yhteistyökumppaneikseen ne puolueet, jotka ovat sitoutuneet edistämään niin sanottujen eheytyshoitojen kieltämistä. Asiasta kertoo Uutissuomalainen.

– Mikäli puolue on sitoutunut edistämään eheyttämishoidot kieltävää lakia, se on tervetullut kumppaniksemme. Eheytyslaki on prosessissa eduskunnassa, ja siksi haluamme juuri nyt keskittyä siihen, että saamme sen läpi ja hyväksytyksi, kertoo Helsinki Pride -yhteisön toiminnanjohtaja Annu Kemppainen USU:lle.

Seksuaali- tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen tähtäävien eheytyshoitojen kieltoa vaativa kansalaisaloite on parhaillaan eduskunnan lakivaliokunnan käsittelyssä.

Helsinki Pride -yhteisö kutsui maaliskuussa pyöreän pöydän keskusteluun kaikki eduskuntapuolueet, jotka ovat joskus olleet Helsinki Pride -tapahtuman kumppaneina. Keskeinen aihe keskusteluissa oli eheytyshoitojen kieltäminen.

Helsinki Priden yhteistyökumppanihaku on auki 12. toukokuuta saakka, ja päätöksistä tiedotetaan jokaiselle hakijalle erikseen. Yhteisö ei ota kantaa siihen, ketkä ovat jo jättäneet hakemuksen.

– Pyöreän pöydän keskustelussa nousi esille, että meillä on monien puolueiden kanssa yhteisiä sateenkaarioikeuksiin liittyviä tavoitteita. Mikäli kuitenkin jonkin toimijan kanssa emme voisi solmia kumppanuutta, tietenkin perustelemme sen, Kemppainen kertoo Uutissuomalaiselle.

Viime vuonna Helsinki Pride ei solminut yhteisökumppanuutta kokoomuksen ja keskustan kanssa translain uudistamisen ympärillä käydyn keskustelun ja eduskuntakäsittelyn vuoksi. Osa puolueiden kansanedustajista äänesti translain uudistusta vastaan helmikuussa 2023, jolloin asia hyväksyttiin eduskunnassa.