USU: Hallituksessa kiistaa ammatillisesta koulutuksesta

Hallituksessa on Uutissuomalaisen mukaan kiistaa ammatillisen koulutuksen kaavaillusta rahoitusuudistuksesta. Osa hallituspuolueista suhtautuu uudistukseen kriittisesti.

Uudistuksen myötä koulutuksen järjestäjille jaettaisiin erikseen rahaa oppi­velvollisten eli nuorten koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen eli työ­ikäisille suunnattuun koulutukseen. Tämän lisäksi oppivelvollisten koulutuksen rahoitusmalli muuttuisi niin, että suoritusperusteista rahoitusta saisi vain kokonaisten tutkintojen eikä enää tutkinnon osien perusteella.

Hallituslähteiden mukaan vihreät ja keskusta suhtautuvat uudistukseen kielteisesti. SDP, vasemmistoliitto ja RKP tukevat uudistusta.

Kriittisesti suhtautuvat puolueet ovat huolissaan uudistuksen toteuttamisesta liian tiukassa aikataulussa ja aikuisopiskelijoiden heikentyvästä asemasta.

– Juuri on tehty iso reformi ammatilliseen koulutukseen vuonna 2018. Mikä on motiivi ja tarve lähteä taas uudistamaan, kun kaikki alan toimijat vastustavat asiaa? Tämä on hyvin erikoinen toimintatapa, keskustalähde sanoo USU:lle.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan uudistuksen toteuttamisaikataulu on ollut tavanomainen. Hänen mukaansa heikennykset aikuisopiskelijoiden asemaan eivät pidä paikkaansa.

– Uudistuksella halutaan turvata oppivelvollisuusuudistuksen tavoitteiden toteutuminen. Lakiesityksellä ei ole vaikutusta jatkuvan oppimisen rahoitustasoon eikä se muuta jatkuvan oppimisen rahoituksen perusteita, Andersson sanoo USU:lle.

Opetusministerin mukaan esitys saapuu eduskuntaan piakkoin ja uudistus tulisi voimaan vuonna 2024.